“La única alternativa al vaciamiento de las políticas libertarias es Defendemos Tierra del Fuego”

Rio Grande 18/08/2025.- Martín Perez presentó a Gastón Díaz y Ana Paula Cejas como candidatos al Senado por el Frente Defendamos Tierra del Fuego, una propuesta que refleja el trabajo conjunto que viene llevando adelante con Daniel Harrington entre Río Grande y Tolhuin.

El intendente de Río Grande resaltó “En Tierra del Fuego no queremos el vaciamiento que propone Milei. Defender nuestra provincia es defender a las familias trabajadoras, la industria fueguina y el derecho de nuestros jóvenes a tener futuro en su tierra”.

Perez agregó “No podemos resignarnos a la decadencia que se nos propone para los fueguinos. Nuestro deber es defender la producción, el empleo, la soberanía de nuestra provincia y un Estado presente que garantice educación y salud públicas de calidad”.

En ese sentido, sostuvo “Hoy la Argentina necesita dirigentes con coraje para ponerle un freno a un gobierno que vacía la educación, la salud pública y destruye la producción nacional. Esa alternativa la construimos desde Tierra del Fuego”.

El jefe comunal destacó además la fórmula de senadores “Gastón Díaz es un peronista al servicio de los vecinos, con firmeza y experiencia para defender a los fueguinos en el Congreso. Lo acompaña Ana Paula Cejas, con trayectoria legislativa en Tolhuin, y que refleja el trabajo en conjunto que nos venimos dando con Daniel Harrington entre ambas ciudades”.

Finalmente concluyó “Este es el momento de decidir si seguimos el rumbo de un gobierno que vacía al país o si elegimos el camino de la soberanía, la producción y la defensa de nuestra provincia. Defendamos Tierra del Fuego es la única alternativa real”