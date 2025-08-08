La UBA reveló una tendencia alarmante en el consumo de los argentinos

Consumo 08/08/2025.- Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, el uso de tarjetas de crédito para realizar las compras de supermercado se incrementó significativamente, pasando de representar el 39% al 46% del total de las compras. Así lo revela un informe del Centro RA, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Según un informe del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA), el incremento en el uso de las tarjetas de crédito para comprar en los supermercados se dio en paralelo a una caída en el uso de otros medios de pago: las tarjetas de débito retrocedieron del 34% al 27%, mientras que el efectivo disminuyó del 20% al 16%. Esta dinámica sugiere que una proporción creciente de los hogares estaría apelando al endeudamiento para cubrir consumos básicos mensuales, como alimentos, productos de higiene y artículos de primera necesidad, dejando de manifiesto la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos (Gráfico 1).

Gráfico 1. Cantidad de ventas por medio de pago (en % de las ventas totales). Fuente: Centro RA en base a datos del INDEC.

Por otro lado, a pesar del inicio de una incipiente recuperación de la actividad económica en el segundo trimestre del año, la demanda de bienes aún no muestra señales claras de recuperación. Según los datos de mayo de 2025, las ventas de supermercados mayoristas se contrajeron cerca de un 5% en términos interanuales, a pesar de registrar un leve aumento —inferior al 1%— respecto al mes anterior. En el caso de los supermercados, se observa un incremento interanual del 6,1%, aunque con una caída mensual del 1,2%. En línea con esta dinámica, en mayo las ventas de los mayoristas se ubicaron aproximadamente un 34% por debajo del nivel registrado al inicio de la gestión de Milei, mientras que las de los supermercados se mantuvieron en torno a un 28% por debajo. Cabe señalar que, transcurridos 29 meses de gestión, el nivel de ventas tanto en mayoristas como en supermercados no ha logrado recuperar los valores de comienzos del mandato (Gráfico 2).

Gráfico 2. Índice de ventas mayoristas y supermercados (pesos constantes, base dic 2022 = 100). Fuente: Centro RA en base a datos del INDEC.

Gráfico 3. Variación acumulada ventas mayoristas y supermercados (en %). Fuente: Centro RA en base a datos del INDEC.

En síntesis, los datos analizados reflejan una situación aún delicada en términos de consumo masivo. A pesar de ciertos signos de recuperación en las ventas de supermercados, la demanda no logra recomponerse plenamente y permanece por debajo de los niveles previos al inicio de la actual gestión.

La persistente contracción de las ventas mayoristas, sumada al creciente uso de financiamiento para la compra de bienes básicos, sugiere que el consumo está siendo sostenido parcialmente por mecanismos de endeudamiento, en un contexto de debilitamiento del poder adquisitivo y elevada incertidumbre económica. Estos elementos, en conjunto, ponen en evidencia las dificultades que enfrenta el mercado interno para consolidar una recuperación sostenida.

Informe completo disponible en: https://centrora.economicas.uba.ar/mas-tarjeta-menos-changuito-senales-de-alerta-en-el-consumo-basico/

Fuente: El Economista