INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PRODUCTIVAS ENTRE RÍO GRANDE Y TOLHUIN

Rio Grande 29/08/2025.- Directivos de la ciudad mediterránea recorrieron las instalaciones del invernadero municipal para conocer el trabajo que se realiza desde el Municipio de Río Grande e intercambiar experiencias para impulsar la producción de alimentos y la generación de empleo.

En el marco de un trabajo conjunto para fortalecer la producción de alimentos en la provincia, funcionarios de la ciudad de Tolhuin visitaron el Invernadero Municipal de Río Grande, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo. Este encuentro tuvo como objetivo intercambiar experiencias para la implementación de nuevas iniciativas productivas en la ciudad mediterránea.

Durante la recorrida, los directivos pudieron conocer las distintas etapas del proceso productivo de plantines de verduras y hortalizas, desde la siembra hasta su preparación para ser entregados a productores locales. Además, conocieron el trabajo que realiza el equipo municipal para garantizar una producción sustentable y de calidad.

El encuentro permitió generar un espacio de intercambio de experiencias y saberes, fortaleciendo la cooperación entre ambos municipios mediante iniciativas vinculadas a la producción de alimentos para el desarrollo económico local.

Del recorrido participaron, por parte del Municipio de Río Grande, el director de Desarrollo Agroproductivo, Juan Manuel Allende, y el director de Desarrollo Pecuario, Pablo Sánchez; mientras que en representación del Municipio de Tolhuin estuvieron presentes el director de Producción, Rolando Sandoval, la directora de Desarrollo Sustentable y Ambiente, Luciana Básque y el director de Bosques y Protección Ambiental, junto a miembros del Municipio de Tolhuin. También acompañó la visita el productor Francisco Barría, de la Chacra Abuela Julia.

De esta manera, los Municipios de Río Grande y Tolhuin reafirman su compromiso en la construcción de puentes de trabajo para sumar valor agregado a la producción local y afianzar la Soberanía Alimentaria en toda la provincia.