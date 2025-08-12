Insensibilidad social, lo que festeja La Libertad Avanza y sus seguidores

Rio Grande 12/08/2025.-La insensibilidad social es definida como la incapacidad perceptiva y emocional de saber identificar y evaluar los sentimientos que las situaciones o las personas producen en nosotros, es decir, es la imposibilidad de poder identificar, examinar, designar los sentimientos personales ante el sufrimiento de los otros.

Esa es la descripción, ahora bien, como han demostrado desde el gobierno nacional, sus seguidores y sus votantes esta insensibilidad.

Festejando el recorte a jubilados y la represión con un asado en la quinta de Olivos.

Festejando la represión de todos los miércoles cuando los jubilados marchan.

Llamando héroes a los 85 diputados que votaron el ajuste a los jubilados.

Teniendo diputados como Santiago Pauli y Ricardo Garramuño, para levantar la mano, no dar cuórum o asistir a asados de la derecha encabezados por el desagradable diputado Espert.

Festejando el despido de mas de 54 mil personas en el estado nacional, calificándolos de kukas.

Festejando todos los días los despidos en la industria, el comercio, pymes y demás.

Festejando los recortes y despidos en entes nacionales como INTA, INTI, Ferrocarriles Argentinos, ENACOM, secretaria de Industria, secretaria Pyme, Vialidad Nacional, calificándolos de cuevas de los mandriles.

Festejando, los recortes en medicamentos a discapacitados, enfermos de cáncer, VIH y destruyendo el Hospital Garraham, donde se atiende a niños, y niñas de todo el país con distintas afecciones.

La agresión en redes de Milei a un niño de 12 años con autismo.

La frase, los discapacitados no son responsabilidad del estado.

Provocando todos los días y en cada oportunidad que tienen a todos los habitantes de este país, diciendo, por ejemplo, mañana vamos a echar otros 5.000 empleados públicos.

Defendiendo a los evasores y diciendo que, entre ser estado y mafioso, el presidente elige ser mafioso, evasor,

Acusando de degenerados fiscales a quienes desmienten y cuestionan el ajuste, siempre a los mismos, los que menos tienen.

Por mantener un presupuesto reconducido desde 2022 y sumergir en la pobreza a 23 provincia.

Y la crueldad sigue, festejan la quita de presupuesto a las universidades, calificando a estas como “cuevas de adoctrinamiento del socialismo”.

Se burlan de la pobreza que han generado y para ellos, funcionarios, seguidores y votantes, todo lo que no es libertario es comunista, kuka, mandril, parasito, idiota, la tienen adentro y otros preciosismos idiomáticos que solo manejan los libertarios, el sumun de la vulgaridad de los nuevos ricos.

Lila Lemoine, es quizá el mayor referente de esta mediocridad manifiesta, no se privó de decir en la Cámara de Diputados, que ella no estaba ahí por “haberle soplado la quena a nadie”, una maravilla del idioma castellano en boca de una dama del sub desarrollo.

Medio Pelo: El gran Arturo Jauretche los describió tan bien, que no hace falta agregar nada más: “De procedencia dudosa; de una clase, por cuna, inferior a la que aparenta o intenta pertenecer. Decir que un individuo o un grupo es de medio pelo implica señalar una posición equívoca en la sociedad; la situación forzada de quien trata de aparentar un status superior al que en realidad posee”.

Porque digo esto, porque tienen plata pero no son ricos, tienen plata pero no tienen clase, tienen plata pero no pueden entrar a ningún circulo distinguido, tienen plata y se visten horriblemente, por ejemplo con un sweater debajo de un saco o se les complica comer con 5 cubiertos, eso se nota y le pasa a Milei, su resentimiento con la sociedad argentina, su rechazo a su país, es porque aquí no le dan importancia, le pasó en la Sociedad Rural, donde estuvo desubicado todo el tiempo y demostró que su vida social se reduce a sus perros y su hermana.

Todo esto representa el escenario libertario, esto es lo que mucho medio pelo sigue, no todos, pero muchos, esto es lo que apoyan y festejan, son los que creyeron que cobrarían el salario en dólares, que iban a pertenecer a un espacio más alto en la pirámide social argentina y tampoco paso, los traicionó, los estafó y hasta los insultó en vivo y en directo.

Ese beneficio de las políticas económicas solo beneficiación al 0,0001% de la población.

Milei representa el desprecio por la sociedad, la vulgaridad manifiesta en cada acto al que asiste e insulta como nadie en la historia de este país, es la representación de la crueldad para personas enfermas, discapacitados, electrodependientes, indigentes, pobres a todo los ha castigado, negándoles hasta los alimentos en un comedor y cuando lo denunciaron, apeló, para no entregarlos, mas aun sumiendo a 23 provincias en desfinanciación, sin obra pública, destruyendo 450.000 puestos de trabajo en 19 meses, aplastando los salarios y con esto, desapareciendo el poder adquisitivo de los trabajadores, homologando salarios con aumentos de 1,5%.

Mintiendo descaradamente con una inflación inexistente, cuando solo la nafta super lleva un 285% de aumento desde que asumieron.

Sin poder demostrar donde está el oro del BCRA, los 2000 millones de dólares mensuales que se ahorran en salarios, los fondos que no se giran a las provincias, los programas que desaparecieron como el PROCREAR, la venta de terrenos del estado como los aledaños al circuito de vías de todo el país, donde están los 24.000 millones del la Ley ovina, que también sacaron y así podríamos seguir hasta la semana próxima.

Esto es La Libertad Avanza, esto representan, son los civiles de la dictadura, quienes hoy gobiernan este país, por eso defienden a los golpistas, genocidas y justifican. Por eso apoyan y acompaña hasta la vergüenza a Israel, protagonista del genocidio en Gaza, o a Donald Trump, un ultra derechista que ha provocado un verdadero colapso internacional, con su política de aranceles y persecución a extranjeros.

Hace falta ir mas allá, esto no tienen porque saberlo todos quienes votaron con mucho odio, después de dos años de pandemia y hoy sostienen ese odio a punto tal que volverían a votar a Milei, antes que a cualquiera que represente el pasado reciente de este país.

La verdad es que estamos asistiendo a una realidad política que es subterránea, un nivel intelectual patético, donde la noticia es lo mas vulgar que se diga en la jornada, si es posible que sea originado en las redes y cuando mas ordinario mejor. Eso es todo, podría decir mucho más, pero por respeto a los lectores, lo vamos a dejar acá, ya demasiado tienen con soportar a los que los gobiernan todos los días, haciendo y diciendo mediocridades que dan vergüenza ajena por lo bizarro, distopico y oscuro.

Armando Cabral