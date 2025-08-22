Impulsan Plan Familiar Preventivo ante Desastres Naturales

Rio Grande 22/08/2025.- En el Concejo Deliberante de Río Grande se analizó en comisión el proyecto presentado por el Movimiento Popular Fueguino que crea el Plan de Acción Familiar Preventivo (PAFP). La propuesta tiene como objetivo organizar y preparar a la comunidad frente a posibles desastres naturales en la ciudad.

El proyecto busca actualizar la normativa vigente. En el encuentro participaron integrantes de Defensa Civil Municipal, quienes actuarán como autoridad de aplicación, encargada de capacitar e informar a los vecinos en los distintos barrios. El plan contempla la identificación de lugares seguros en el hogar, la definición de puntos de encuentro familiares o barriales, la designación de roles en caso de emergencia y la formación en primeros auxilios.

Asimismo, se establece la capacitación en preparación de una mochila o kit de emergencia con insumos básicos de asistencia y supervivencia, recomendando su presencia en cada hogar.

La iniciativa también prevé reforzar campañas de difusión a través de los canales oficiales del Municipio y material informativo en espacios públicos, con el fin de instruir a la ciudadanía sobre cómo actuar antes, durante y después de un desastre natural.

Al respecto, la concejal Guadalupe Zamora señaló: “Con este proyecto buscamos que las familias de Río Grande cuenten con herramientas claras y prácticas para saber cómo actuar en caso de emergencia. La prevención y la capacitación son fundamentales para cuidar a nuestra comunidad”.