GASTON DIAZ: “TIERRA DEL FUEGO NECESITA POTENCIAR LAS CAPACIDADES DE DEFENSA EN SUS TERRITORIOS ESTRATÉGICOS”

Rio Grande 26/08/2025.- El Secretario de Gobierno, Gastón Diaz, encabezó la capacitación relativa a la Cuestión Malvinas dirigida a Oficiales y Suboficiales de las fuerzas de Infantería de Marina de Río Grande.

Durante la mañana del lunes, en las instalaciones del BIM 5, se llevó adelante por segundo año consecutivo una jornada de capacitación en la Cuestión de las Islas Malvinas y la construcción de la Argentina bicontinental, la cual estuvo destinada a Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas de Infantería de Marina de Río Grande.

La misma fue impulsada desde la Secretaría de Gobierno del Municipio de Río Grande, y estuvo orientada a profundizar los conocimientos sobre la cuestión de la soberanía nacional en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en relación a las Islas Malvinas, las Islas del Atlántico Sur, y poniendo la lupa especialmente en la Antártida, a partir del trabajo permanente de la Base Conjunta Petrel.

La jornada estuvo encabezada por el Secretario de Gobierno, Gastón Díaz, quien a modo de apertura dejó su mensaje expresando que “Hay una mirada puesta por las potencias del mundo sobre esta zona por sus recursos estratégicos, que son nuestros. Debemos trabajar para defenderlo y por eso la presencia de las fuerzas armadas es de suma importancia de cara a los escenarios que tenemos por delante. Siempre apostamos al diálogo diplomático y búsqueda de acuerdos, pero en paralelo nuestra provincia necesita potenciar las capacidades de defensa en estos territorios estratégicos”.

Las dos disertaciones de esta capacitación estuvieron a cargo del Abogado y Magíster en Economía Aplicada, Juan Augusto Rattenbach, quien también se desempeña como como asesor de contenidos del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, y por el Profesor de Historia y Magíster en Estrategia y Geopolítica, David Pizarro.

Durante su exposición, Rattembach destacó algunas cuestiones históricas y jurídicas que fundamentan la soberanía argentina en el Atlántico Sur, y la importancia estratégica de nuestra provincia en la geopolítica de la región. Por su parte, Pizarro presentó su libro “Petrel, corazón del esfuerzo argentino en la Antártida”, detallando el valor estratégico, geopolítico, económico e histórico que tiene el continente blanco para nuestro país, resaltando también la importancia de dar a conocer las tareas de civiles, científicos y militares en el confín de la patria.

A continuación, la capacitación contó con una conexión vía videollamada con la Base Conjunta Antártica Petrel y la disertación desde una de las siete bases permanentes que tiene la República Argentina en la Pampa Blanca, estuvo a cargo del Jefe de la Base, Capitán de Fragata Christian Gabriel De Gregori, quien puso de relevancia los aspectos principales que hacen a la configuración de esa estación científica y las trascendentales tareas cotidianas que demandan su funcionamiento.