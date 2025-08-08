¿Fue ingenuidad o corrupción? Mondino pone al Presidente contra las cuerdas

Política 08/08/2025.- En una entrevista explosiva, Mondino dejó al descubierto la interna más polémica del Gobierno y lanzó una definición que puede cambiar la mirada sobre Milei.

Luego de meses de bajo perfil, la excanciller Diana Mondino reapareció en una entrevista con Mehdi Hasan en Al-Jazeera English. El periodista no dudó en llevarla por los temas más candentes del gobierno de Javier Milei: desde el escándalo de $LIBRA hasta la salud mental presidencial, pasando por el patrimonio de los ministros, la venta de órganos y las frases más polémicas del mandatario.

Las respuestas de Mondino no se quedaron atrás, alternando defensas y críticas veladas.

El escándalo de la criptomoneda $LIBRA fue central en el intercambio. Hasan insistió sobre la responsabilidad de Milei, mientras Mondino intentaba desviar la conversación hacia el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Finalmente, reconoció: «Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una suerte de corrupto. Elija usted. No sé», una frase que luego intentó matizar, aclarando que solo ofrecía opciones, pero el impacto ya estaba hecho.

En otro tramo, Hasan relacionó la supuesta «falta de empatía» del gobierno con los pobres y el patrimonio de sus funcionarios, señalando que Mondino era «el miembro más rico del gabinete». Ella respondió con ironía: «Bueno, tal vez el que lo declaró, pero yo no era la más rica. Ojalá lo fuera», sembrando dudas sobre la veracidad de las declaraciones juradas de sus excolegas.

La salud mental de Milei fue otro eje. Hasan preguntó si el presidente escuchaba más a sus asesores o a sus perros, e incluso citó el libro «El Loco» para mencionar supuestas conexiones telepáticas con sus mascotas. Mondino, incómoda, afirmó: «He visto a los perros dos veces. No los conté, porque son muy grandes y no me gustan los perros», y agregó: «¿Cambiaría eso las políticas?». Defendió que la aptitud mental es relevante en cualquier líder, pero relativizó las acusaciones, sugiriendo que ningún líder está exento de narcisismo.

Sobre la venta de órganos, Hasan le recordó que ella había calificado como «fantástica» la idea de un mercado, a lo que Mondino respondió remitiendo al Nobel Alvin Roth, aunque el propio Roth negó que su plan tuviera relación con Milei. Presionada, finalmente reconoció: «Yo no estoy de acuerdo con eso», marcando distancia de la propuesta presidencial.

El periodista también repasó las frases más provocadoras de Milei, como aquella en la que comparó al Estado con «el pedófilo en el jardín de infantes con los nenes encadenados y bañados en vaselina». Ante la pregunta de cómo pudo trabajar para alguien con ese discurso, Mondino fue contundente: «Bueno, pero no me voy a casar con él. No tiene que gustarme», aunque defendió la necesidad de que el país gaste menos y venda más al mundo.

Por último, Hasan la interpeló sobre si compartía esa visión extrema del Estado, a lo que Mondino aprovechó para criticar la corrupción histórica en Argentina: «¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están las rutas, las escuelas, los hospitales?». Hasan, por única vez, concedió: «No estoy aquí para defender a los gobiernos anteriores».