FORJA brindó una capacitación abierta sobre Boleta Única de Papel de cara a las elecciones de octubre

Rio Grande 14/08/2025.- Fue la segunda charla de este tipo que organiza el partido, iniciando un ciclo de capacitaciones en toda la provincia por pedido del legislador Federico Greve, presidente del partido FORJA. La reunión estuvo encabezada por la concejal de Ushuaia Analía Escalante, el apoderado del partido FORJA en Ushuaia, Matías García Zarlenga, y contó con la presencia del referente Matías Machado. Los disertantes anunciaron que estas capacitaciones se replicarán en toda la provincia y luego en los barrios.

En la sede partidaria de FORJA de Ushuaia se realizó este miércoles una nueva charla abierta al público sobre el uso de la Boleta Única de Papel, el sistema que debutará en las elecciones provinciales del próximo 26 de octubre. La capacitación estuvo a cargo de Abel Carrari, Sofía Fernández y Bruno Zarate, integrantes del equipo de prensa de FORJA, y marcó el segundo encuentro de este tipo, luego de la primera experiencia realizada en la ciudad de Río Grande.

Durante la jornada, los disertantes explicaron en detalle cómo será el procedimiento de votación, cuáles serán los cambios respecto del sistema tradicional y qué medidas debe tomar el votante para emitir un sufragio válido. Los disertantes remarcaron que, como fuerza política, sienten la responsabilidad de educar cívicamente a los vecinos, ayudándolos a conocer y familiarizarse con esta nueva forma de votar, para que el día de la elección no se enfrenten a ninguna sorpresa.

“Tenemos programado ir la semana que viene a Tolhuin con esta misma charla. Queremos que todos sepan cómo es el nuevo sistema de votación, para que el día de la elección los vecinos se sientan seguros y sin dudas” subrayaron.

La capacitación contó con la participación de la concejal de Ushuaia, Analía Escalante, y de Matías Machado, quienes respaldaron la iniciativa de extender estas charlas a toda la provincia. En esa línea, los organizadores adelantaron que en las próximas semanas se replicarán encuentros similares en Tolhuin y nuevamente en Río Grande, y que más adelante se organizarán capacitaciones en los distintos barrios.

Durante la presentación, la concejal Escalante tomó la palabra e hizo un llamado a los presentes para la campaña que se inicia, donde puntualizó la necesidad de “trabajar en la unidad de todos” con el objeto de hacer frente “a las políticas del Gobierno Nacional que ha recortado fondos a la provincia, cortado la obra pública” y ha generado inestabilidad y desempleo en lo largo y ancho del país.

La próxima capacitación será en Tolhuin, el jueves 21 de agosto a las 18 horas.