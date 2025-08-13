Fin de semana largo: los viajes al exterior crecieron un 85% y un destino regional es el más elegido

Turismo 13/08/2025.- La cantidad de argentinos que viajará en el feriado creció 71% interanual. Río de Janeiro lidera en el exterior y Bariloche en el país. Paquetes, al rojo vivo. Llamativamente, Ushuaia no aparece en el top 5 de los lugares mas elegidos para el próximo fin de semana.

El próximo fin de semana largo, por el feriado del Paso a la Inmortalidad del General San Martín, registrará un fuerte crecimiento en la cantidad de viajeros, con un notable impulso de los destinos internacionales. Según un informe de la empresa Despegar, la cantidad de pasajeros que aprovecharán estos días para una escapada aumentó un 71% en comparación con el año pasado.

Según supo Noticias Argentinas a partir de los datos de la compañía, el mayor crecimiento se concentra en los viajes internacionales, que aumentaron un 85%, mientras que las escapadas dentro del país tuvieron un alza del 62%.

Los destinos más elegidos

La tendencia marca una clara preferencia por la cercanía, tanto en los viajes al exterior como en los nacionales.

Top 5 internacional: Río de Janeiro (Brasil): Concentra casi 1 de cada 5 viajes. Santiago de Chile (Chile) Miami (EE.UU.) Madrid (España) Barcelona (España)

Top 5 nacional: Bariloche Iguazú Mendoza Salta Córdoba



Los paquetes, el producto estrella

El informe destaca que la venta de paquetes turísticos (que incluyen vuelo y hotel) se disparó, con un crecimiento del 148% para destinos internacionales y un impresionante 235% para los nacionales. «Esta tendencia va en línea con nuestra recomendación porque los paquetes permiten un ahorro de hasta un 30% en comparación con adquirir cada servicio por separado», explicó Cristi.

¿Cómo se paga?

El financiamiento sigue siendo clave para los viajeros. Según Despegar, el 54% de las ventas de viajes de cabotaje se realiza en cuotas. Para los viajes internacionales, en tanto, el 17% de las operaciones se concretan en dólares.

Propuestas de paquetes para el finde largo