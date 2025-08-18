ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA “EL ARTE DEL MOVIMIENTO” 2025

Rio Grande 18/08/2025.- El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, invita a las y los artistas de la ciudad a participar de una nueva edición de “El Arte del Movimiento”, un espacio que fusiona la danza y el trabajo de las distintas academias de baile de la ciudad. Las inscripciones están disponibles en la página web: https://cultura.riogrande.gob.ar/.

Este tradicional evento, que reúne a cientos de artistas, estudios y academias riograndenses, se llevará a cabo del 2 al 5 de octubre, con el propósito de compartir con la comunidad el resultado de cada práctica, esfuerzo y compromiso.

Ofrecerá un despliegue artístico que incluirá una amplia variedad de ritmos, géneros y expresiones dancísticas, abarcando todas las edades y niveles, junto con la presencia de familias, docentes y de todos aquellos que disfrutan de estas puestas en escena, fortaleciendo así el acompañamiento y los valores comunitarios.

El Municipio de Río Grande invita a todos y todas las artistas a sumarse a este importante encuentro, reafirmando su compromiso de mantener siempre abiertas las puertas para seguir impulsando y fortaleciendo la cultura y el arte como valiosos medios de expresión, creatividad y construcción colectiva en nuestra ciudad.