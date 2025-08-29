El Tribunal de Cuentas de la Provincia, volvió a perder la lupa y la encontró después del escándalo de las coimas.

Tierra del Fuego 29/08/2025.- Como ya es costumbre, el Tribunal de Cuentas de la Provincia dejo pasar hasta hace dos días el escándalo del aumento de los volúmenes de compras de OSEF a la cuestionada empresa de laboratorios, La Suizo Argentina S.A. Y como para que nadie se entere de lo que hacen ahi adentro, esta pagina que los ha denunciado en reiteradas oportunidades se encuentra bloqueada en las oficinas de ese ente. No está de mas señalar que, ese organismo no ha podido desmentir ni una sola de todas las denuncias presentadas por este medio que se encuentran en el archivo a disposición de los lectores y claramente podríamos presentar una denuncia por censura previa, abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos a los vocales que, según sabemos fueron quienes solicitaron este bloqueo.

Como para que no queden dudas de que todo lo que hemos publicado es cierto, desde hacerse pagar los desayunos, hasta los viáticos, pasando por el nulo trabajo de auditoria que han realizado hasta ahora, reuniones extrañas con legisladores y persecución a los trabajadores, ahora censuran este portal dentro de las oficinas, y aqui la prueba. El portal funciona perfectamente en todos los dispositivos, menos ne los del TCP, desde donde nunca pudieron desmentir una sola información de este medio.

Así aparece la pantalla cuando en el TCP los empleados intentan ingresar a www.lalicuadoratdf.com.ar

En el dia de hoy 27/08/2025 el auditor fiscal del TCP por expreso pedido de los miembros vitalicios del TCP, solicitan una importante cantidad de exptes para que en un corto plazo remitan las actuaciones detalladas.

Llama poderosamente la atención que la en la nota no se aclare que compras y proveedores pertenecen los expedientes que solicita.

Cabe señalar que este escándalo ya lleva casi un año según las denuncias en medio nacionales y aqui el Tribunal de Cuentas, recién ahora decide ver que pasó, lo que no significa que vaya a auditar o tomar decisiones, ya que sabemos que trabajar en defensa de los intereses de los fueguinos no es una prioridad de los vitalicios Pani y Longuitano.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar