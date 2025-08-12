EL TRANSPORTE PÚBLICO EN RÍO GRANDE CONTARÁ CON WIFI GRATIS

Rio Grande 12/08/2025.- El Municipio informó sobre un nuevo avance en la modernización del transporte público de pasajeros. Actualmente, se está trabajando para que, en el plazo de los próximos 30 días, se implemente Wi-Fi gratuito vía Starlink en todas las unidades, al que podrán acceder los usuarios riograndenses. Este avance responde a una necesidad de conectividad de los vecinos durante sus traslados habituales en las distintas líneas de recorrido de la ciudad.

El Municipio y la empresa CityBus continúan trabajando conjuntamente para que Río Grande cuente con un servicio de transporte público de calidad, incorporando avances tecnológicos. Entre ellos, es oportuno destacar la app de CityBus Río Grande, que mediante un sistema de geolocalización brinda a los usuarios la posibilidad de optimizar los tiempos de espera, al prever el momento exacto en que el colectivo pasará por la parada más cercana a su ubicación. Este servicio mejora la experiencia de viaje y representa un importante paso en la modernización del transporte público local.

Ahora Río Grande se sumará a la tendencia del transporte público inteligente con la incorporación de Internet satelital gratuito, a través del sistema Starlink. En este marco, se han adquirido las antenas y los dispositivos necesarios para equipar las unidades de transporte y actualmente se está trabajando en adaptar las mismas para la puesta en funcionamiento de este nuevo servicio que será gratuito para las y los vecinos.

Mediante esta iniciativa, se busca que las y los usuarios permanezcan conectados durante sus viajes. Con esta modernización, se facilitará que puedan utilizar la aplicación de la SUBE, cargarle crédito a la tarjeta, pagar el boleto y acceder a los beneficios de la misma.

Entre otros beneficios, podrán estar informados, consultar noticias, revisar el clima, mantener contacto con sus familias, así como aprovechar el tiempo para trabajar y estudiar mientras se desplazan de un sector de la ciudad a otro.

Además, esta conectividad permitirá mejorar la seguridad y la experiencia de las y los usuarios; así como facilitar la comunicación en caso de emergencias o imprevistos.

Actualmente, tanto el Estado Municipal como la empresa de transporte público se encuentran trabajando para que el sistema de antenas esté operativo próximamente, con las adaptaciones pertinentes para ofrecer internet de manera continua.