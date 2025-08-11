EL MUNICIPIO Y LUCCAU TRABAJARÁN EN CONJUNTO PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER

Rio Grande 11/08/2025.- El Municipio de Río Grande y la Fundación de Lucha Contra el Cáncer Ushuaia (LUCCAU) firmaron un Convenio de Colaboración y Cooperación con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, detección temprana y concientización sobre el cáncer en la comunidad.

El acuerdo, firmado por el intendente Martín Perez y la presidenta de LUCCAU, Nélida Parra, establece una agenda de trabajo conjunto que incluye campañas de sensibilización, jornadas comunitarias de prevención, capacitaciones para personal de salud y actividades educativas para los vecinos y vecinas.

En esta alianza, el Municipio se compromete a facilitar espacios físicos, poner a disposición profesionales de la salud, difundir las campañas a través de sus canales oficiales y designar un referente institucional para la coordinación de las acciones. Por su parte, LUCCAU aportará recursos técnicos y humanos, materiales educativos y garantizará la calidad de las intervenciones sanitarias.

Por un plazo inicial de dos años -con posibilidades de extenderse- este convenio permitirá articular esfuerzos entre el Estado municipal y una organización con amplia trayectoria en la lucha contra el cáncer, sumando capacidades para ampliar la cobertura y los resultados de las estrategias preventivas.

En este sentido, el subsecretario de Salud, Agustín Perez aseguró que “este convenio nos permite reafirmar el compromiso del Municipio con la salud de las y los riograndenses, poner en valor todo el trabajo que se viene realizando en materia de prevención de cáncer con innumerables campañas que realizamos a lo largo del año y poder potenciar ese trabajo con una institución tan importante como lo es el LUCCAU en toda la provincia”. En tanto agradeció a dicha institución “por la gran labor que realizan en toda la provincia, por esta rúbrica y por recorrer parte del sistema municipal de salud municipal que tanto orgullo nos da”.

Por su parte, la presidenta de LUCCAU, Nélida Parra, afirmó que “la firma de este convenio de colaboración mutua nos permitirá seguir fortaleciendo una tarea que venimos desarrollando desde hace muchos años: la prevención del cáncer de mama. Estamos muy contentos de poder trabajar de manera articulada con el Municipio, integrando esfuerzos para ampliar el alcance de nuestras acciones y llegar a más vecinos y vecinas”.

Por último, la directora de Planeamiento de Servicios en Salud, Gabriela Rodríguez, subrayó que “estamos muy contentos de empezar a trabajar sinérgicamente con LUCCAU, una fundación muy prestigiosa que hace mucho tiempo trabaja en todo lo que es prevención en oncología”. A la vez que afirmó: “para nosotros es muy importante poder empezar a trabajar de manera conjunta por medio de este tipo de programas. Sabemos y confiamos en que la prevención es la acción más importante que podemos llevar adelante.

Tras la firma, los funcionarios municipales junto a la presidenta de LUCCAU, Nélida Parra, y la directora médica de la institución Dra. Alicia Maséis visitaron el Centro Municipal de Salud N°1, el cual forma parte de la red de 15 dispositivos municipales de salud que funcionan en distintos puntos de la ciudad ciudad prestando servicios esenciales para la comunidad riograndense.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso de construir políticas públicas de salud con fuerte énfasis en la prevención, el acceso equitativo y el cuidado integral de todos los y las riograndenses.