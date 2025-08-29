EL MUNICIPIO PROMUEVE HERRAMIENTAS DE LIDERAZGO PARA EQUIPOS DE GESTIÓN EDUCATIVA DE RÍO GRANDE

Rio Grande 29/08/2025.- El Municipio de Río Grande, a través de la Subsecretaría de Educación y Formación para el Desarrollo, dependiente de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, llevó adelante un taller de “Liderazgo que deja huellas: claves neurocientíficas para gestionar con empatía y efectividad”. La propuesta tuvo como objetivo brindar herramientas a los equipos de gestión de la ciudad para mejorar la comunicación, favorecer la escucha activa y generar climas de diálogo constructivo.

La actividad, enmarcada en el desarrollo del Congreso Municipal de Mejora e Innovación Pedagógica, estuvo a cargo del especialista en neurociencias aplicadas a la educación, Hernán Aldana, donde se propuso un recorrido teórico-práctico que combinó los aportes de las neurociencias con la experiencia en el campo educativo, poniendo el acento en la importancia de un liderazgo consciente, empático y basado en la evidencia.

Durante la jornada, 55 miembros de equipos de gestión educativa participaron activamente reflexionando sobre las bases del aprendizaje desde una perspectiva neurocientífica, reconociendo que toda instancia de gestión y conducción institucional es también un espacio de aprendizaje, tanto para los equipos directivos como para docentes, estudiantes y familias. Se abordaron nociones vinculadas a cómo el cerebro aprende, el rol de las emociones en los procesos de toma de decisiones y la importancia de crear contextos que favorezcan la motivación, la confianza y la colaboración.

Aldana resaltó la importancia de estos espacios donde las y los líderes educativos reconocen su rol como facilitadores de aprendizajes colectivos, capaces de dejar huellas significativas en las trayectorias de quienes acompañan, fortaleciendo así el entramado institucional y comunitario.

A través de esta iniciativa, el Municipio de Río Grande reafirma su compromiso con la mejora continua del sistema educativo local, generando espacios de capacitación y acompañamiento para quienes tienen en sus manos la valiosa tarea de enseñar.