El municipio de Rio Grande negó que vaya a apoyar la instalación de salmoneras en la zona norte.

Rio Grande 10/08/2025.- Así lo hicieron saber a este medio fuentes altamente confiables del municipio, luego de la publicación de la nota donde se menciona que un funcionario municipal apoyaba esta iniciativa. «Esto es un proyecto de los libertarios y el gobierno provincial, nosotros no tenemos nada que ver, no apoyamos la salmonicultura ni en la costa, lagos, rios, o lagunas de la zona norte».

La fuente revelo que se va a seguir hablando del tema, pero no se apoya ningún desastre ambiental.

«Ningún funcionario del Municipio de Rio Grande, apoya el proyecto de salmonicultura tal cual está, aclaro esto, nosotros no estamos acompañando esa iniciativa, el legislador Matías Lapadula no firmó el dictamen y dio los fundamentos de porque no lo firmó.

En la bajada de la nota decía textualmente que un funcionario municipal, apoyaba esto, pero desde el municipio, insistieron en que no existe tal apoyo a la instalación salmoneras en la zona norte, mucho menos después del escandalo desatado tras la renuncia de la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, la legisladora María Laura Colazo, en cuya ausencia se saco un dictamen favorable para reformar la ley 1355, que prohibía la salmonicultura en toda la provincia y fue votada por unanimidad en hace 4 años en la misma legislatura que ahora quiere reformarla.

Lo que si debe señalarse es que hubo una propuesta de instalar la producción de truchas en la vieja Planta Potabilizadora de El Tropezón que, «es una cosa completamente distinta que, estar a favor de la salmonicultura», puntualizó la fuente.