EL MUNICIPIO CELEBRÓ EL MES DE LAS INFANCIAS EN LA ESCUELA RURAL “PIONEROS FUEGUINOS” DE ESTANCIA SARA

Rio Grande 31/08/2025.- En el marco del Mes de las Infancias, se llevó adelante una emotiva jornada solidaria y de intercambio de saberes en la Escuela Provincial N.º 11 “Pioneros Fueguinos”, ubicada en la Estancia Sara.

La propuesta fue organizada por el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, junto con la Subsecretaría de Cultura. Durante la actividad, se confeccionaron muñecos de tela destinados a agasajar a niños y niñas de la ciudad, reafirmando el compromiso de acompañar y celebrar su mes con creatividad, alegría y unión comunitaria.

Un papel fundamental tuvieron las alumnas de los Talleres de Patchwork y Corte y Confección del Centro Cultural Alem, quienes compartieron sus conocimientos con los y las estudiantes de la institución educativa rural. Gracias a su valiosa colaboración, la iniciativa pudo concretarse, convirtiéndose en un espacio de aprendizaje mutuo y de solidaridad.

En esta oportunidad, estuvo presente la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, quien junto a su equipo destinará los muñecos a las infancias de la ciudad.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa construyendo comunidad a través de la cultura, la educación y el trabajo conjunto, fortaleciendo los lazos que nos unen como riograndenses.