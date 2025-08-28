EL LABORATORIO DEL CENTRO INFANTO JUVENIL DE RÍO GRANDE CONSOLIDA SU SERVICIO CON MÁS DE 100 MIL ANÁLISIS REALIZADOS

Tierra del Fuego 28/08/2025.- El laboratorio del Centro Provincial de Salud Infanto Juvenil de Río Grande, inaugurado en julio de 2022, se convirtió en un servicio esencial para la comunidad de los barrios de la margen sur de la ciudad. En este tiempo, se brindó atención a más de 9.000 pacientes y se realizaron más de 106.000 análisis.

El Centro Provincial de Salud Infanto Juvenil atiende a niños, adolescentes y adultos en su sede de Batalla de Georgias Nº 775, desde las 7:30 de la mañana.

Cuenta con equipamiento de última generación que permite realizar análisis en las áreas de hematología, química, hemostasia, hormonales y serología de enfermedades infectocontagiosas, garantizando calidad en cada determinación a través de su participación en el Programa Internacional BA de Aseguramiento Externo de Calidad en Análisis Clínicos (ProgBA).

En enero de 2025 se incorporó el equipo ABBOTT ARCHITECT i1000, con tecnología de inmunoanálisis por quimioluminiscencia de partículas (CMIA), lo que otorgó a la Margen Sur la capacidad de resolver localmente determinaciones clave como dosaje de vitamina D, hormonas tiroideas (TSH, T4 libre, T4 total, ATPO, ATG), insulina, curvas de insulina, así como el dosaje de drogas terapéuticas como ácido valproico.

Además, este equipamiento amplió la capacidad diagnóstica en la detección de enfermedades infecciosas como Hepatitis B, VIH, Toxoplasmosis y Chagas, lo que permite realizar en la institución los análisis de control de embarazo, asegurando resultados en tiempo y en red con el sistema hospitalario de la provincia.

Cabe destacar que el laboratorio del Centro Infanto Juvenil es el único en Tierra del Fuego que realiza el Test de Sudor para diagnóstico de Fibrosis Quística, incorporando una prestación única y fundamental para la salud de la población.

La gestión de turnos se realiza a través de WhatsApp, al 2964-698594, enviando la orden médica y el DNI del paciente. Los turnos se programan semanalmente y la entrega de resultados se efectúa de manera digital mediante página web con acceso por código QR, lo que permite a las y los pacientes realizar un seguimiento en tiempo real, evitando esperas innecesarias.

El laboratorio trabaja de manera articulada con los otros centros de salud y con el Hospital Regional Río Grande. Brinda atención integral con una visión comunitaria y humanizada. Su labor se sustenta en una clara ética de trabajo, la innovación permanente y la mejora continua, con el objetivo de garantizar prestaciones integrales en medicina de laboratorio sustentadas en estándares definidos de calidad.