Defendamos Tierra del Fuego presenta a sus candidatos a senadores y diputados

Rio Grande 18/08/2025.- 00:47 hs En el Frente Defendamos Tierra del Fuego, Lista 501 , presentamos oficialmente a nuestros candidatos para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Damos este paso con el respaldo del trabajo y la experiencia de gestión de Martín Perez en Río Grande y de Daniel Harrington en Tolhuin, que fortalecen con hechos y resultados nuestro proyecto colectivo.

Construimos una alternativa ciento por ciento fueguina, al servicio de nuestra provincia y de cada vecino y vecina. Una propuesta que nace de la unidad de partidos, gremios y organizaciones sociales de las tres ciudades, integrada por Provincia Grande, el Movimiento Popular Fueguino, el Partido del Trabajo y la Equidad, Unidad Popular, el Frente Renovador, el Partido por la Cultura, la Educación y el Trabajo, Nuevo Encuentro y el Partido Solidario.

Gastón Díaz y Ana Paula Cejas son nuestros candidatos a senadores nacionales. Gastón es un dirigente con firmeza, compromiso y experiencia para enfrentar el ajuste de Milei y defender a Tierra del Fuego. Ana Paula, concejala (MC) de Tolhuin, es parte del proceso de transformación que lidera Daniel Harrington en el corazón de nuestra isla.

Senadores suplentes: Jorge Herrera, dirigente de Camioneros, y Beatriz Duarte, referente social y trabajadora del PAMI de Ushuaia.

Por su parte, Guillermo Löffler y Débora Galichini serán nuestros candidatos a diputados nacionales. Guillermo, abogado riograndense, cuenta con la experiencia y el compromiso necesarios para representar a los fueguinos en el Congreso y enfrentar el ajuste de Milei.

Débora es una referenta social de Ushuaia, con un fuerte trabajo territorial, compromiso con su comunidad y una profunda vocación ligada a la vida de fe.

Diputados suplentes: Juan Pablo Deluca, economista de Ushuaia, y Verónica Portillo, referenta del Partido Nuevo Encuentro.

Elegimos a estos candidatos porque representan lo que defendemos: cercanía con la gente, compromiso con la producción y la industria fueguina, experiencia real de trabajo en el territorio y la decisión de llevar esa voz al Congreso para transformarla en políticas que cuiden nuestros empleos y el futuro de nuestras familias.

Nuestro compromiso

Defender Tierra del Fuego es producir en nuestra isla, trabajar en ella y proyectar el futuro de nuestras familias desde esta tierra que amamos.

Defender Tierra del Fuego es planificar con visión, como en Río Grande y Tolhuin, construir obras que perduren y garantizar servicios públicos que funcionen todos los días.

Defender Tierra del Fuego es fortalecer al sector privado para generar empleo genuino y oportunidades para todos.

Frente a un Gobierno Nacional que ajusta, vacía nuestra industria y golpea a los fueguinos, reafirmamos con claridad: elegimos el camino del orden, el desarrollo y el progreso real.

Tierra del Fuego merece más. Por eso proponemos un plan serio: con una economía que potencie lo que sabemos hacer, con un Estado eficiente que cuide los recursos y con políticas que aseguren educación, salud y trabajo de calidad para cada familia.

Este es el momento de defender Tierra del Fuego.