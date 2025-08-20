Economía, Info general, locales, Provinciales

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS EN RÍO GRANDE Y TOLHUIN

Por Armando Cabral

Rio Grande 20/08/2025.-El Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia informa el cronograma de entrega de módulos alimentarios del mes de Agosto en:

RÍO GRANDE
Horario: 10:00 a 15:30

– Miércoles 20 de agosto
Casa del Deporte (Señora de Itatí y Las Azucenas) – Margen Sur

– Jueves 21 de agosto
Club Garibaldi – Milton Robert 3190 (para Chacra IV y alrededores)

– Viernes 22 de agosto
Dirección de Abastecimiento Social – Estrada 770 (zona Centro)

TOLHUIN

Martes 26 de agosto de 10:00 a 17:00 – Sede del sindicato de ATE – Metet 392

Al momento de la entrega los titulares del programa deberán:

* Presentar su DNI al agente que realice la entrega.

* Presentarse el día asignado según su último domicilio.

* Deberá asistir únicamente el titular a fin de evitar el aglomeramiento de personas en los puntos de entrega.

loading...