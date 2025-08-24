Argentina un país desigual: la mitad de los argentinos tiene un ingreso menor a los 383 mil pesos

El informe de la CELAC sobre la distribución de los ingresos per cápita en argentina y las desigualdades que se pueden ver a simple vista.
Fuente: CELAC
Economía 24/08/2025.- UN demoledor informa de La CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) da por tierra con el relato libertario y de ultra derecha respecto de los ingresos de los argentinos y señala que la desigualdad es atroz. El informe que se dio a conocer hace un mes es el fiel relejo del manejo de la información por parte de medios, nacionales y provinciales, señalando que todo va mejorando cuando en realidad todo empeora desde abril.
