Argentina un país desigual: la mitad de los argentinos tiene un ingreso menor a los 383 mil pesos

PJ fueguino, un partido chiquito, o un club cerrado para pocos y quien lo achicó.

Rio Grande 28/07/2025.- Esta frase era la que se necesitaba para terminar de eliminar cualquier posibilidad de unidad dentro del PJ fueguino, y no es porque a mi me interese mas a o menos, es un problema de dirigentes, pero, cuando se habla de unidad y esa unidad es, conmigo o nada, estamos hablando de mas de lo mismo. Hablamos de dirigentes que se imponen sin elecciones internas y que se repiten en cada oportunidad que pueden.