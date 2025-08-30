ARCE APROBÓ LA DESAFECTACIÓN DE UN ESPACIO VERDE EN LA ZONA SUR PARA PRODUCTORES LOCALES

Rio Grande 30/08/2025.- Dicho proyecto se aprobó en la Sexta Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante. Se trata de una ordenanza impulsada por la Concejal Alejandra Arce del bloque Provincia Grande tras el trabajo conjunto con diversos productores y productoras de la zona Sur de la ciudad.

El proyecto busca inicialmente desafectar un espacio verde que se ubica en la zona Sur en pos de avanzar en el acompañamiento a productores y productoras de la ciudad y el desarrollo agrícola y ganadero local.

En este sentido, la edil expresó que “Contamos con la presencia de chacareros y chacareras que vienen teniendo un reclamo histórico al Municipio de Río Grande para tener un espacio verde para las acciones que llevan adelante y que puedan contar con un espacio en la zona Sur de la ciudad” .

Asimismo, sostuvo que “este proyecto representa no solo, el fortalecimiento de nuestra soberanía alimentaria, sino también, es un ejemplo de como seguir trabajando en el ordenamiento territorial de la ciudad, recuperando un espacio para transformarlo en un lugar para las diversas acciones que llevan adelante los chacareros”.

“Por último, quiero gradecer el acompañamiento a los diferentes espacios de productores, también a los concejales y concejalas que escucharon a los vecinos. Sigamos trabajando por una Río Grande fuerte, unida y que siga impulsando el desarrollo local”, concluyó Arce.