Andrea Manavella:»No se puede hablar de salud mental con las necesidades básicas insatisfechas»

Rio Grande 14/08/2025.- Así lo manifestó la Directora de Salud Mental de la Municipalidad de Rio Grande en dialogo con Resumen Económico, respecto de la problemática que hoy afecta a miles de personas en la provincia en general y en la ciudad en particular. Como repercute en las familias, el nivel académico y las frustraciones que provoca en las juventudes, uno de los sectores mas vulnerados por las políticas del gobierno nacional, según explicó la profesional

Manavela, sostiene que «no se puede hablar de salud mental cuando las necesidades básicas están insatisfechas y por supuesto que situaciones de crisis económica sociales y tienen un impacto negativo en la salud mental de la población, porque afecta de manera directa a toda la comunidad».

«Todos tenemos un amigo o un familiar que no la está pasando bien o que se encuentra o alcanzado por estas situaciones y esto tiene un impacto negativo».

En cuanto al aumento de las consultas, la funcionaria, señaló que «es un escenario desfavorable, no por la falta de tiempo, de dedicación, de cuidados, pero, hay escenarios mas desfavorables donde, la situación económica de los padres afecta el armado y el desarrollo del proyecto de vida, por ejemplo quienes habían proyectado continuar sus estudios, y ahora están obligados a salir a buscar trabajo o los jóvenes que pensaron en alguna posibilidad de irse a otro lugar y ese proyecto no va a ser posible por esta situación, con este me referia a que esta crisis afecta a algunos de manera directa, y las juventudes también sufren ese impacto».

En general, todas las cuestiones que afecten emocionalmente a las familias, según la persona, repercute en su ámbito, si son cuestiones muy conflictivas, obviamente tienen repercusión en lo académico, no digo que si o si ocurra, pero hay que tenerlo en cuenta, La juventud es una población que está siendo vulnerada desde distintos puntos, desde distintos sectores y es difícil pensar que puedan tener un excelente rendimiento académico si no se les pueden garantizar cuestiones básicas».

