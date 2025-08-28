Ana Paula Cejas y Débora Galichini, candidatas por Defendamos Tierra del Fuego resaltaron: “Somos dos mujeres de territorio”

Rio Grande 28/08/2025.-En declaraciones brindadas al programa PERIODISMO que se emite por Radio Provincia, las candidatas Ana Paula Cejas y Débora Galichini -quienes en caso de llegar al Congreso, ocuparan los cargos de Senadora y Diputada- destacaron la importancia de la participación de las mujeres en la política y la necesidad de llevar voces con arraigo territorial a los ámbitos de representación nacional. Ambas mujeres destacaron la paridad como conquista, el el trabajo en territorio, las diferencias con otros espacios políticos y enfatizaron en la defensa de la industria y soberanía de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur.

La paridad como conquista clave

Cejas celebró que Tolhuin tenga representación en el Congreso y destacó la importancia de la paridad en la política. “Celebro que Tolhuin tenga lugar, en una provincia donde siempre se la mira desde Río Grande o Ushuaia”, afirmó.

Mujeres de territorio

Galichini puso en valor su trabajo en Río Grande y el de Cejas en Tolhuin, destacando que ambas son “mujeres de territorio” que conocen las necesidades y desafíos de sus comunidades. “Somos dos mujeres de territorio. Ana recorre todos los días su ciudad y será la voz de Tolhuin en el Senado”, dijo.

Diferencia con otros sectores opositores

Ambas candidatas coincidieron en que la gestión marca la distancia con otros sectores opositores. Cejas expresó que “hemos ocupado los lugares donde el Estado Nacional se retiró, sosteniendo programas y acompañamiento a mujeres, personas con discapacidad y familias”. Galichini agregó que “lo que nos diferencia de Fuerza Patria es la gestión. Conocemos el territorio, estamos en contacto con vecinos y llevamos la experiencia de los municipios a las Cámaras”.

Defensa de la industria y la soberanía

Respecto a la situación industrial y las suspensiones en Mirgor, Cejas fue contundente al afirmar que “el primer proyecto que debemos presentar es la derogación del decreto que reduce aranceles e impacta sobre la industria fueguina”.

Fuente:tarde pero seguro.