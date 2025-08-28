Ana Paula Cejas y Débora Galichini, candidatas por Defendamos Tierra del Fuego resaltaron: “Somos dos mujeres de territorio”

La paridad como conquista clave
Cejas celebró que Tolhuin tenga representación en el Congreso y destacó la importancia de la paridad en la política. “Celebro que Tolhuin tenga lugar, en una provincia donde siempre se la mira desde Río Grande o Ushuaia”, afirmó.
Mujeres de territorio
Galichini puso en valor su trabajo en Río Grande y el de Cejas en Tolhuin, destacando que ambas son “mujeres de territorio” que conocen las necesidades y desafíos de sus comunidades. “Somos dos mujeres de territorio. Ana recorre todos los días su ciudad y será la voz de Tolhuin en el Senado”, dijo.
Diferencia con otros sectores opositores
Ambas candidatas coincidieron en que la gestión marca la distancia con otros sectores opositores. Cejas expresó que “hemos ocupado los lugares donde el Estado Nacional se retiró, sosteniendo programas y acompañamiento a mujeres, personas con discapacidad y familias”. Galichini agregó que “lo que nos diferencia de Fuerza Patria es la gestión. Conocemos el territorio, estamos en contacto con vecinos y llevamos la experiencia de los municipios a las Cámaras”.
Defensa de la industria y la soberanía
Respecto a la situación industrial y las suspensiones en Mirgor, Cejas fue contundente al afirmar que “el primer proyecto que debemos presentar es la derogación del decreto que reduce aranceles e impacta sobre la industria fueguina”.
