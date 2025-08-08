AGENTES MUNICIPALES SE CAPACITAN EN ATENCIÓN AL PÚBLICO

La capacitación es organizada por la Dirección de Escuela Municipal, dependiente de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, y se desarrolla durante todo el mes de agosto con encuentros presenciales que se realizan los martes, de 14 a 16 horas, en el Museo Virginia Choquintel.
Está a cargo de Abril Medina, Técnica en Comunicación Social y docente certificada, y del Dr. Guillermo Pérez, abogado con trayectoria en derecho administrativo y gestión pública.
La propuesta busca fortalecer las habilidades comunicacionales y actitudinales del personal municipal, brindando herramientas prácticas para mejorar la calidad del vínculo con los vecinos y vecinas. Entre los contenidos abordados se destacan: escucha activa, oratoria, atención inclusiva a personas con discapacidad y resolución de situaciones complejas en la gestión diaria, trabajados a través de dinámicas participativas, puestas en escena y análisis de experiencias reales.
La cursada continuará hasta el 26 de agosto y, al finalizar, se entregarán certificados a quienes hayan completado la formación.
A través de estos espacios, el Municipio responde al compromiso de garantizar un Estado más eficiente, cercano y resolutivo, promoviendo el desarrollo profesional de sus agentes y mejorando la experiencia de atención al vecino.