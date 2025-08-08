AGENTES MUNICIPALES SE CAPACITAN EN ATENCIÓN AL PÚBLICO

Rio Grande 07/08/2025.- Con una convocatoria que superó los 40 participantes, comenzó esta semana la capacitación “Primera Impresión: herramientas para una atención eficaz”, una propuesta formativa destinada a personal de mesas de entrada y áreas de atención al público del Municipio de Río Grande.

La capacitación es organizada por la Dirección de Escuela Municipal, dependiente de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, y se desarrolla durante todo el mes de agosto con encuentros presenciales que se realizan los martes, de 14 a 16 horas, en el Museo Virginia Choquintel.

Está a cargo de Abril Medina, Técnica en Comunicación Social y docente certificada, y del Dr. Guillermo Pérez, abogado con trayectoria en derecho administrativo y gestión pública.

La propuesta busca fortalecer las habilidades comunicacionales y actitudinales del personal municipal, brindando herramientas prácticas para mejorar la calidad del vínculo con los vecinos y vecinas. Entre los contenidos abordados se destacan: escucha activa, oratoria, atención inclusiva a personas con discapacidad y resolución de situaciones complejas en la gestión diaria, trabajados a través de dinámicas participativas, puestas en escena y análisis de experiencias reales.

La cursada continuará hasta el 26 de agosto y, al finalizar, se entregarán certificados a quienes hayan completado la formación.

A través de estos espacios, el Municipio responde al compromiso de garantizar un Estado más eficiente, cercano y resolutivo, promoviendo el desarrollo profesional de sus agentes y mejorando la experiencia de atención al vecino.