AGENDA SE VIENE UN FIN DE SEMANA LARGO PARA COMPARTIR EN FAMILIA

Rio Grande 15/08/2025.- ENCUENTRO DE ZUMBA Este jueves 14 de agosto habrá un nuevo Encuentro de Zumba, de 19 a 21 horas, en el Gimnasio Margen Sur (Wonska 490). La actividad es libre y gratuita. Se recomienda asistir con ropa cómoda y botella de agua para disfrutar de una tarde de baile

RAMPA SIMBÓLICA DEL 50° GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD

Este jueves 14 de agosto, a partir de las 18 horas, se llevará adelante la rampa simbólica del 50° Gran Premio de la Hermandad. El Municipio estará acompañando la histórica competencia con asistencia de Ambulancia, Defensa Civil y Tránsito.

«RGA ALIMENTOS» EN EL PASEO CANTO DEL VIENTO

El punto de venta, el cual se encuentra ubicado en Fagnano 650, abre sus puertas al público de 10 a 20 horas, los días viernes y sábados; mientras que el domingo el horario de atención es de 10 a 13 horas. Mediante esta propuesta, el fin de semana, las y los riograndenses pueden adquirir pollos de la marca local “RGA Alimentos” y alimentos de productores locales.

“DIVERSIÓN EN GRANDE” POR EL MES DE LAS INFANCIAS

El evento será este viernes 15 de agosto, desde las 15 horas, en el Polideportivo Carlos Margalot. Habrá show de telas, tirolesa, ronda de juegos, inflables, torta y sorteos. Se presentará la Banda Municipal y participarán la Escuela de Educación Vial, Tenencia Responsable junto a Defensa Civil, Juegoteca con un espacio de cuidados y Espacio Tecnológico.

DISFRUTÁ DE RECITALES ÚNICOS EN LA PANTALLA DEL “PARQUE DE LOS 100 AÑOS”

Durante este fin de semana, a partir de las 22 horas, en el Parque de los 100 Años, vecinos y vecinas podrán disfrutar de un amplio repertorio musical, a través de la pantalla. El viernes se proyectará “Cuarteto” en Un Poco de Ruido; el sábado se podrá disfrutar del “Set Electrónica Chris Luno” – Elevator Music. Mientras que el domingo se transmitirá “Ahora Rock” – Baglietto Vitale. Quienes asistan en vehículo podrán sintonizar el audio desde la radio en el dial 89.5

VISITÁ EL MUSEO MUNICIPAL VIRGINIA CHOQUINTEL

Este sábado abrirá sus puertas de 15 a 18 horas, en Alberdi 555. Este emblemático espacio cultural permite que los vecinos y vecinas aprenderán sobre los pueblos originarios; la Causa Malvinas; el área de Ciencias Naturales con la biodiversidad fueguina, los ambientes marinos y terrestres; el sector de Historia con los principales sucesos históricos de la ciudad y otros aspectos que hacen a nuestra identidad riograndense.

PASEO “MES DE LAS INFANCIAS”

Este 16 y 17 de agosto, desde las 16 hasta las 20 horas, la comunidad podrá disfrutar de un recorrido entretenido en el marco del Mes de las Infancias. Será en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650). Se espera a las vecinas y vecinos para disfrutar de una tarde de festejo. Acompañarán, emprendedores locales, artesanos, manualistas, propuestas gastronómicas y artistas.

EXPO PUENTES JUNTO A CAMPAFUEGO

Será este sábado 16 de agosto, a partir de las 14 horas, en el Centro Cultural Alem (Av. Belgrano y Alberdi). Durante la jornada habrá stands y charlas destinadas a las juventudes.

OBRA DE TEATRO “EL ARCA”

Esta propuesta cultural se llevará adelante este sábado 16 de agosto, a las 15 horas, en el Polideportivo Alejandro “Guata” Navarro (Av. Belgrano). Además, estará participando la Orquesta Kayén. La entrada es libre y gratuita.

TALLER DE PORCELANA FRÍA EN EL PASEO

Se trata de una actividad que se realizará este sábado 16, a partir de las 17 horas, en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650). El taller estará a cargo de Ternurita Gaby.

LA BANDA MUNICIPAL EN EL PASEO

La Banda Municipal de Música se presentará a las 17.30 horas este sábado, en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650). Para disfrutar en comunidad y celebrar a las infancias riograndenses.

“CAMPAFUEGO” Y SUS 30 AÑOS

Este sábado 16 de agosto se celebrarán los 30 años de Campafuego. Será a las 21 horas en el Polideportivo Alejandro “Guata” Navarro (Av. Belgrano). También estará presente la banda “La feria”. > Prensa Municipal RGA 🗞: ACTO POR EL ANIVERSARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN

Será este domingo a las 15 horas, en la intersección de las Avenidas San Martín y Belgrano. Dicho acto es en conmemoración al general José de San Martín por su protagónico rol en la historia en nuestro país.

PRESENTACIÓN DEL CORTO “TE QUIERO DEL MAR AL CIELO”

En el marco del Mes de las Infancias, este domingo 17 de agosto se estará proyectando el corto “Te quiero del mar hasta el cielo” de la Fundación Por el mar. La misma será a las 20 horas, en el autocine del Parque de los 100 Años. Quienes se acerquen con auto pueden escuchar vía estéreo a través del dial 89.5.