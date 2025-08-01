1ª EDICIÓN DEL CONGRESO MUNICIPAL DE MEJORAR E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA: RÍO GRANDE SIEMBRA PRECEDENTES EN LA EDUCACIÓN

Rio Grande 26/08/2025.- El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, llevó adelante la primera edición del Congreso Municipal de Mejora e Innovación Pedagógica, que contó con la participación de más de 1800 docentes de toda la provincia.

El evento se desarrolló durante dos jornadas en el Polideportivo “Carlos Margalot”, bajo el lema “Reimaginando la Enseñanza: Claves para transformar el aula”. La iniciativa reunió a especialistas de nivel nacional que brindaron conferencias y talleres en torno a ejes clave como alfabetización, educación inclusiva, neurociencias, enseñanza de la matemática, educación sexual integral y los desafíos que plantean la tecnología y la inteligencia artificial en la enseñanza.

Al respecto, la subsecretaria de Educación y Formación para el Desarrollo, Sara Pindek, expresó “en el marco del Congreso quiero destacar el enorme valor de los expositores y la riqueza de las propuestas académicas compartidas. La diversidad de ideas, miradas y estrategias permitió poner en diálogo la teoría con la práctica docente, reconociendo la centralidad del trabajo realizan cotidianamente en el aula”.

Además, Pindek agregó “este Congreso se propuso, y logró, ser un espacio de encuentro, reflexión y fortalecimiento colectivo, generando instancias que acompañan y nutren el hacer docente”.

Finalmente, la funcionaria destacó la incorporación del espacio de cuidados, el cual “posibilitó la asistencia de las familias con la tranquilidad de saber que las infancias estaban acompañadas, y el recreo educativo se constituyó en un lugar de intercambio, aprendizaje compartido, acceso a recursos locales y conocimiento de las propuestas que impulsa el Municipio”.

Es de mencionar que, durante las jornadas, además de las actividades formativas, se ofreció un espacio para emprendedores en el anexo del Polideportivo “Carlos Margalot”, con stands de gastronómicos, educativos y de otros rubros, pensados para acompañar los intereses de las y los docentes.

Asimismo, participaron las librerías Rayuela, Eureka y Ecolibros, quienes ofrecieron materiales y recursos pedagógicos para la comunidad educativa.

También se instaló el Rincón de Café “Entre libros y saberes”, donde las y los participantes pudieron reflexionar sobre la práctica de la enseñanza y compartir recreos. Además, universidades e instituciones educativas presentaron sus ofertas académicas de posgrado: UNTDF, UTN, Universidad Siglo XXI, Blas Pascal, IURP y PENT-FLACSO (Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías), junto con áreas municipales que impulsan propuestas educativas.

La realización de este Congreso constituye un paso más en las políticas públicas de la gestión del intendente Martín Perez, que concibe a la educación como un eje estratégico para el desarrollo de la Río Grande que todos queremos.