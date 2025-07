Sonia Castiglione: «El informe sobre aumento de empleo privado en la provincia no se condice para nada con la realidad».

Rio Grande 25/07/2025.- Así se expresó la Ministra de Trabajo de la provincia, al ser consultada en Radio Provincia, sobre un informe presentado por el Ministerio de Capital Humano donde se decía que la Tierra del Fuego era la segunda provincia del país donde mas había crecido el privado formal, la funcionaria dijo no saber de que forma se hizo ese informe, pero la realidad muestra absolutamente lo contrario: La funcionario habló ademas del aumento de los monotributistas, las excusas del gobierno nacional para avanzar en una reforma laboral y tributaria que afectaría a un mas a los trabajadores y que oculta la quita de indemnizaciones y los aporte jubilatorios, entre otros puntos.

Tierra del Fuego es una de las provincias mas castigadas por el gobierno nacional, en todos los ámbitos, desde la quita de la obra publica, mantenimiento de rutas, planes y programas de ayuda social, y por si todo eso fuera poco, también se recortó la coparticipación.

En este marco de crisis, hace dos días el Ministerio de capital Humano presentó un informe en los medios nacionales señalando que Tierra del Fuego es la segunda provincia donde mas creció el empleo privado formal y asegura que la suba fue del 3,4 %, la fake news se distribuyó rápidamente, pero ayer la Ministra castiglione dio por tierra con esos datos.

«Hemos hablado con todos los gremios y estamos al tanto de la cantidad de empleos que se perdieron en todos los sectores, UOCRA, COMERCIO; ni hablar del rubro textil, servicios, gastronomía, hay una contraposición muy visible a esos datos».

En este marco hay que destacar que comercio denuncia mas de 300 despidos, la UOCRA, a través de su secretario general, ha señalado que mas del 80 % de sus afiliados no tiene trabajo y que muchos ya se fueron de la provincia y el sector petrolero, señala que hay 500 trabajadores en las mas absoluta incertidumbre a partir de la salida de YPF de la provincia.

«Una de las cosas que están muy fuera de cualquier método, continuó, es el tema de los colaboradores que es una figura muy rara donde hay un acuerdo de partes donde el trabajador es un monotributista, es decir un cuenta propista por lo que no habría relación laboral, donde no habría relación laboral, pero si la hay, no sabemos que tratamiento se le da a esto y con ese criterio se genera cualquier tipo de acuerdo por la remuneración, la cantidad de horas de trabajo, quien pone la ropa de trabajo, quien se hace cargo en caso de accidente laboral y todo esto fue planteado en el concejo federal del trabajo».

En este marco y teniendo en cuenta que las reuniones del concejo federal del trabajo deben ser 4 anuales y solo se han realizado dos, mientras la cantidad de monotributistas aumentó exponencialmente llegando a 660.000 y para el gobierno esto, figura como trabajo formal.

Por ultimo Castiglione, mostró su preocupación por que esta situación se utiliza para acelerar el tratamiento de una reforma laboral, y tributaria, respecto de los aportes laborales y otras cuestiones como el fin de las indemnizaciones por despido que ya se está aplicando, llamado fondo de cese, a lo que la funcionaria propone discutirla, pero en un marco de lógica donde no se pierdan los derechos laborales, una lógica que no sea siempre en contra del trabajador».

Fuente: Resumen Económico, Radio Provincia.