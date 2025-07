Sociedad: A punto de estallar, cuanto más se puede vivir así.

En lo que va de la gestión de este gobierno nacional, todos los indicadores económicos dan negativos, desde la inflación mentirosa publicitada por el INDEC, hasta los datos de los almaceneros, señalan que el consumo lleva 17 meses de caída.

La atención medica es casi en su totalidad a pasado a ser en el sistema de salud pública, más de la mitad de la población está endeudada en sus tarjetas de crédito, por comprar alimentos, empezaron a aparecer cheques rechazados de empresas algo que no se veía desde hace 30 años.

La unión Industrial Argentina, UIA, la Sociedad Rural Argentina, CAME, y cientos de organizaciones, hacen declaraciones todos los días respecto de la crisis, la perdida de producción y cuestionan seriamente la importación indiscriminada de todo tipo de productos, desde fideos, hasta autos, pasando por maquinas agrícolas y elementos de cirugía usados. Es decir que no hay un sector en este país, que se salve del desastre económico.

Los servicios han aumentado mas de un 500 %, los salarios están pisados y este mes el gobierno nacional autorizó a homologar aumentos del 1 y 1,5%, los jubilados sufren por partida doble, jubilaciones de hambre y además represión todos los miércoles solo por reclamar. Avanza la pobreza, el desempleo, no hay un sector que no se queje por la queja, desde los transportistas hasta los quiosqueros, donde ya desaparecieron mas de 15 mil, 22 mil pymes, 10 mil empresas y mas de 255 mil empleos.

El destrato en organismos del estado, la desaparición de Vialidad Nacional, el INTA, la reducción del Banco Nación Argentina, el INTI, el cierre de Télam, el ENACOM, ferrocarriles, todo esto en contra de una sociedad que en muchos casos aun espera que la solución mágica aparezca, todo hace suponer que millones de argentinos están a punto de estallar.

Es notable el malestar, la impotencia ante la imposibilidad de vivir dignamente, ver como todo aumenta casi a diario, mientras el salario se deprecia mas de un 30% y cada vez son menos quienes llegan a fin de mes, una pequeña casta logra viajar al exterior, mientras millones de personas, no pueden hacerlo, no acceden a medicamentos, compran alimentos de segundas marcas, ropa en ferias, cada vez carga menos combustible, un 76% ya no sale ni al cine o a cenar, no puede gastar en recreación.

La justicia, está solo para los que tiene poder económico, los pobres pagan, hay persecución política y es evidente, no se actual de la misma manera ante la estafa Libra, que con tres militantes que arrojan bosta frente a una casa.

Diputados cuyos bienes son de dudoso origen como Ritondo, Billaverde, Santilli y la hermana de Milei, acusada de cobrar coimas, el diputado Kiscka que termino preso por posesión y distribución de pornografía infantil, o Kueider fueron debidamente silenciados como para que no aparezcan en las noticias.

La sociedad mira absorta como los funcionarios, diputados, senadores, se aumentan los salarios de manera escandalosa, y esa retribución no se ve reflejada en los hechos. En Tierra del Fuego los afiliados de la obra social, OSEF, no cuentan con ningún servicio, el sistema de salud publica esta colapsado por la cantidad de gente que debió abandonar sus obras sociales prepagas, a los que hay que sumarle los desocupados que cada vez son más, aunque algún obsecuente, quiere informar que está todo bárbaro.

La situación de Tierra del Fuego es grave, pero no lo quieren ver

En Tierra del Fuego, el desempleo y la pobreza han aumentado en los últimos años. Entre el último semestre de 2023 y el primer semestre de 2024, la población en condición de pobreza pasó de 47.770 a 86.677 habitantes, mientras que la población en condición de indigencia aumentó de 7.486 a 18.672. Además, la política de «déficit cero» promovida por el gobierno nacional ha generado un incremento del desempleo y la inseguridad laboral en la región.

La situación en Tierra del Fuego es preocupante, con un aumento significativo en el desempleo y la pobreza. Según datos recientes, la provincia ha experimentado una de las mayores pérdidas de empleo en el sector privado desde que Javier Milei asumió la presidencia, con un 10% de los aproximadamente 37,900 puestos de trabajo desapareciendo en pocos meses.

Desempleo:

– La producción en el sector electrónico ha caído casi un 50% en el primer semestre del año.

– Muchas fábricas han reducido su actividad, cerrando a primeras horas de la tarde.

– El sector informal también ha sido golpeado, perdiendo más de 500,000 empleos en el primer trimestre de este año ¹.

Pobreza:

– La pobreza en Tierra del Fuego aumentó a 26,8% en el segundo semestre de 2023, según el INDEC, lo que representa a 47,247 habitantes bajo la línea de pobreza.

– Sin embargo, otros datos más recientes indican que la pobreza podría haber aumentado drásticamente a 47,6% en el primer trimestre de 2024, lo que implica un incremento del 177,6% en comparación con el segundo semestre de 2023.

– La indigencia también se disparó un 266%, pasando de 4,2% a 11,2% en el mismo período ² ³.

Impacto en la comunidad:

– La situación ha generado malestar entre los usuarios y preocupación por el futuro.

– Los comedores comunitarios están experimentando un aumento en la demanda de apoyo alimentario.

– La comunidad intenta adaptarse a esta dura realidad, pero la incertidumbre persiste.

La situacion de la pobreza en Tierra del Fuego 2025.

La pobreza en Tierra del Fuego ha mostrado una disminución según los datos del INDEC para el segundo semestre de 2024. En ese período, la pobreza en la provincia cayó al 31,8% y afectó a aproximadamente 57.000 personas, lo que representa una baja del 16,8% en comparación con el primer semestre de 2024.

Datos clave sobre la pobreza en Tierra del Fuego:

– Pobreza: 31,8% de la población, equivalente a 57.155 personas.

– Indigencia: 5,1% de la población, equivalente a 9.167 personas.

– Hogares en pobreza: Más de 17 mil hogares están por debajo de la línea de pobreza, lo que representa una tasa del 25%.

– Variación semestral: La pobreza registró una baja del 16,8% y la indigencia una retracción del 5,4% respecto al semestre anterior ¹ ².

Es importante tener en cuenta que la situación económica puede cambiar y los datos pueden variar. Sin embargo, según la información disponible hasta abril de 2025, la pobreza en Tierra del Fuego mostró una tendencia a la baja en comparación con semestres anteriores.

Hoy 28 mil personas son asistidas por gobierno y mas de 10 mil por el municipio de Rio Grande, lo que demuestra claramente el aumento de la pobreza y la indigencia, ya que en 2023, los asistidos eran 10 mil, que también era muchísimo teniendo en cuenta que la provincia cuenta con apenas 270 mil habitantes.

Fuente:www.lalicuadoratdf.com.ar