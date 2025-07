SE LLEVÓ A CABO EN USHUAIA EL ACTO CENTRAL EN CONMEMORACIÓN DEL 208º ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, el grupo folklórico Ballet Ushuaia presentó un número artístico alusivo a la fecha.

Acto seguido, el alumno del Colegio José Martí, Javier Mansilla, se dirigió a los presentes y en su discurso dijo que “el 9 de Julio es una fecha que evocamos con alegría, nostalgia y entusiasmo patriótico al traer al presente aquel lejano día en que en Tucumán, un grupo de representantes de las Provincias Unidas reunidas en Congreso General proclamó y declaró su firme intención de poner fin a siglos de dominio colonial español”.

“La Declaración de la Independencia Nacional fue un hecho colectivo nacido de la inmensa necesidad de ser soberanos. Hombres y mujeres se atrevieron a materializar la idea de hacerse cargo de su destino y proyectar una nueva Nación”, agregó.

Asimismo Mansilla recalcó que “la historia de nuestra Patria está caracterizada por la lucha constante de las masas populares para conformar una Argentina independiente de ataduras e imposiciones externas. Nuestra historia es la conjunción de acontecimientos, de triunfos y derrotas, de la lucha, de avances y de retrocesos en el tránsito hacia la liberación nacional”.

“La soberanía lograda a fuerza de sangre y sudor nacional se pone en tela de juicio, por ello es menester recordar que nuestros recursos naturales no son moneda de cambio, nuestros símbolos patrios deben ser respetados y valorizados, la memoria no se tapa con tierra, la memoria nos constituye como nación y las Malvinas no son Falklands, son Malvinas y Argentinas”, resaltó.

Finalmente el estudiante sostuvo que “aprendamos a dialogar, a ponernos de acuerdo y a trabajar juntos por el bien de todos. con honestidad y respeto; pero también a luchar y defender nuestra tierra. Reforzar nuestra unión es clave para construir, entre todos, una Argentina mejor”.

La ceremonia concluyó con la Marcha de Malvinas.