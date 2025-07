Reforma constitucional: Aceptaron la recusación a Löffler por considerar su imparcialidad manifiesta.

El Superior Tribunal de Justicia admite la recusación del Dr. Ernesto Adrián Loffler por falta de imparcialidad en el proceso. ​

Ushuaia, – –

de julio de 2025.

Vistos: los autos caratulados «LECHMAN, Jorge Andrés c/

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO AelAS s/ Incidente de

Recusación», expediente N° 4721/25 (electrónico) de la Secretaría de

Demandas Originarias, y

RESULTA:

I. Con la pieza ID D-113218 -el representante de la Provincia de

Tierra del Fuego, Dr. Antonio Cesar Petkos, en calidad de Fiscal de

Estado subrogante, con el patrocinio letrado del abogado Emiliano Victor

Fossatto, promueve recusación con causa del Vocal Dr. Ernesto Adrián

Lóffler, con sustento en el artículo 28, incisos 7 y 10, y artículo 29 del

CPCCLRyM, en los autos caratulados: «Lechman, Jorge Andrés

c/PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO AelAS s/ Acción Meramente

Declarativa» (expediente STJ-SDO 4646/24) y la causa acumulada «Rossi

Paulino Baltazar Jesús c/PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO AelAS

s/Acción de Inconstitucionalidad» (expediente STJ-SDO 4649/24).

II. Comunicado el planteo de acuerdo con lo previsto por el artículo

33 del código citado, el magistrado emitió el informe de rigor que corre en

ID D-113216 y solicitó su rechazo in limine en los términos del artículo 32

del código de rito en el entendimiento que la presentación es

extemporánea; subsidiariamente, produce el informe y descarta los

motivos esgrimidos para su apartamiento.

1

III. En mérito a los antecedentes referidos en el punto anterior, se

forma este incidente electrónico y se eleva al acuerdo (ID D-113215).

Luego del estudio y deliberación, los restantes miembros del Tribunal que

suscriben la presente

CONSIDERAN:

1. El recusante funda su presentación en que, con motivo de las

manifestaciones efectuadas por el Dr. Lóffler en medios de comunicación

y en virtud de las intervenciones que tuvo en el -marco de esta causa

judicial, se habría configurado la causal de prejuzgamiento.

‘ Indica que el Dr. Lóffler se mostró como un claro opositor a la

necesidad de la reforma constitucional, es decir que, a su entender, la

actitud pública del Magistrado denota su manifiesto descontento con la

decisión política adoptada por el Gobernador de la Provincia y su clara y

contundente enemistad con la gestión actual de gobierno.

A su vez, refiere que, conforme surge de las constancias de la

causa, se advierte la intencionalidad del Dr. Lóffler de retener

indébidamente las actuaciones sin expedirse al respecto, pese al

requerimiento cursado por la Secretaría de Demandas Originarias de este

Superior Tribunal de Justicia, con el objeto de demorar su resolución y, en

consecuencia, evitar la concreción de la reforma constitucional propiciada

por el Gobierno provincial.

Argumenta que los hechos señalados evidencian la falta de

imparcialidad, objetividad e independencia del Vocal recusado y la

2

exclusiva y directa responsabilidad del mismo en la dilación del proceso,

lo que impacta en las garantías de tutela judicial efectiva y debido proceso

legal. – Agrega además que la conducta procesal adoptada por el

Magistrado recusado generó actos concretos de obstaculización de su

derecho de defensa, a los que alude en términos precisos. Entre los

hechos indicados se hace expresa mención del devenir del trámite de

recusación de la Dra. María del Carmen Battaini, respecto del que, el 21

de mayo de 2025, se dispuso la formación de incidente electrónico para

su tramitación, sin haber mediado resolución a la fecha de presentación

del escrito en comentario.

Finalmente agrega que la actuación del Juez recusado se inscribe

en un mismo patrón de retardo, hostilidad procesal y ocultamiento de

información esencial que es incompatible con el deber de imparcialidad y

refleja la invocada enemistad manifiesta.

2. A su turno, el señor Ministro de este Superior Tribunal, Dr.

Ernesto Adrián Lóffler, al evacuar el informe respectivo a través de su

presentación en Secretaría el 21 de julio del corriente, solicitó su rechazo

in limine en los términos del artículo 32 del código de rito en el

entendimiento de que es extemporánea; y subsidíariamente, produjo el

informe previsto en el artículo 33 de dicha norma, descartando haber

formado una opinión anticipada frente a la pretensión de la demandada,

así como también que medie una enemistad manifiesta en relación con la

misma.

3

En primer lugar, expresó que, a su entender, la recusación

articulada es manifiestamente extemporánea al haberse presentado fuera

de las oportunidades previstas en el artículo 29 del CPCCLRyM, por lo

que debió haber sido desechada sin darle curso.

En ese sentido, señaló concretamente que en el planteo

re¿usatorio se hace alusión a manifestaciones efectuadas en medios de

comunicación en los meses de octubre y noviembre de 2023, a los

términos de una resolución dictada el 13 de agosto de 2024 y al contenido

de una providencia publicada el 8 de mayo de 2025, ocurridos todos ellos

por’ fuera del término perentorio dispuesto en el artículo 29 del código de

procedimiento para causales de recusación sobrevinientes al inicio de la

contienda judicial.

Sin perjuicio de lo expuesto, seguidamente produjo el informe del

artículo 33 del mismo cuerpo normativo trayendo a _colación un fragmento

de su presentación en otras actuaciones en que se hacía referencia a que

la recusación requería la existencia de un agravio cierto que afectase a

algúna de las partes en forma concreta, más no en términos abstractos.

Adicionalmente, resaltó que las manifestaciones efectuadas en

medios periodísticos fueron previas al tratamiento del proyecto de ley por

parte de la Legislatura y refirió a la consideración efectuada por la Corte

Suprema de Justicia de la Nación al resolver la recusación de uno de sus

miembros por haber vertido apreciaciones de carácter doctrinario en los

medios de comunicación.

4

En cuanto a la providencia del 13 de agosto de 2024 indicó que

obedeció a dar respuesta oportuna al requerimiento de una de las partes

y se limitó a analizar la situación denunciada poniendo luego en

conocimiento del tribunal competente para que asuma la posición que

estime apropiada.

, Descarta que dicha actuación evidencie amistad o enemistad

alguna e indica que se trató del ejercicio regular de la magistratura.

Expone que de seguir la interpretación que propicia la recusante se llega

al absurdo de que cualquier resolución que no le sea favorable implique

una enemistad y, a contrario sensu, si le es favorable, una amistad.

Finalmente señala que no ha existido demora alguna atribuible a su

persona y alude a la ocurrencia de circunstancias procesales complejas

plenamente conocidas por la parte recusante.

A su vez, pone de resalto que tal como surgé de la providencia del

8 de mayo pasado (ID K-048874), el trámite de la causa se encuentra

íntegramente disponible en el sistema informático para ser trabajado por

las vocalías.

Sin perjuicio de todo lo expuesto detalladamente por el magistrado

recusado en su informe, no emite opinión alguna respecto de la falta de

remisión de las actuaciones solicitadas desde la secretaría de trámite y la

entrega sin justificación suficiente realizada casi un mes después.

,

3. En relación a la cuestión el Tribunal ha dicho que «Es sabido que

las causales de inhibición y recusación enumeradas por los códigos

5

procesales tienen por objeto resguardar la imparcialidad de los

magistrados que intervienen en el proceso.

Cabe destacar la trascendencia de este instituto que tiende a

separar del proceso al juez llamado a resolver el pleito (juez natural) o a

los’ funcionarios que deben intervenir. razón por la cual, también debe ser

descartada su aplicación desmedida, sin fundamento en las

circunstancias que rodean al caso. Es conocido el criterio pacífico de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto sostiene que las

causales de inhibición y recusación deben ser interpretadas en forma

restrictiva (ver resolución n° 17/03 dictada en el expediente n° 1290/01

«Conjueces intervinientes en autos ‘Robles, Hugo Antonio y otros» del

29.04.2003, Base de datos www.csjn.gov.ar, documento n° 46796),

posición compartida por este Estrado («Romero, Olga Norma c/ IPAUSS

S/ Contencioso Administrativo» -expediente n° 1561/02 SDO del

13.08.2003, Libro XLIV, P 129/ 131- con cita del dictamen de la

Procuradora General sustituta, en los autos «Industrias Mecánicas del

Estado c. Borgward Argentina S.A. y otro», sentencia de la Corte Suprema

del 30.04.96, publ. en la Revista La Ley del 23.07.96).

Por ello, la invocación y aplicación de cualquiera de las causales

debe tener apoyatura en hechos ciertos y probados que autoricen tal

medida y que tiendan, de un modo efectivo, a evitar el avasallamiento de

la garantía de defensa en juicio del justiciable. En este sentido, se ha

dicho que su aplicación se impone únicamente ante evidencias concretas

que demuestren la afectación de la garantía de defensa (Cám. Fed. San

Martín, Sala II, c. 1193 «Inc. Dr. Arenales, J.» del 26.12.96, J.P.B.A., tomo

99, fallo n° 387 y Cám. Nac. Penal Económico, Sala B, c. 37.514

«Actuac… A.N.A.» del 21.08.97, J.P.B.A., tomo 1-00, fallo n° 398). En

consecuencia, su evaluación no se reduce a un mero ejercicio académico,

6

sino que debe responder a la exigencia de justicia en el caso, la cual sólo

podrá ponderarse por medio del examen de las circunstancias que lo

rodean (conf lo dicho en «Dumé, Marisa Luz s/ Defraudación contra la

Administración Pública (2 hechos) en concurso real» -expte. n° 921/06 SR

del. 20.06.2006, Libro XII, f° 416/419-).» (ver autos caratulados «Bargetto

Caceres, Mauricio Javier c/ Reyes Mansilla, Matilde Angélica s/ Ejecución

de honorarios s/ Recurso de Queja», Expte. N° 2771/20 STJ-SR).

. En el abordaje y resolución de situaciones o conflictos que se

someten a decisión del Tribunal es necesario que estos sean enmarcados

y abarcados por tres órdenes de incumbencia. En Primer lugar, el estricto

marco legal, luego el conceptual y finalmente el axiológico.

Por el primero debe analizarse si el supuesto de hecho coincide

con el presupuesto previsto en el marco legal invocado. Así, el aislado

análisis de las causales señaladas por la parte para recusar al colega, no

permiten por sí mismas su subsunción directa o lineal.

En efecto, lo atinente a las opiniones vertidas durante el año

pasado, por su extemporaneidad no pueden ser atendidas y por tanto

debe ser rechazado el pedido en este aspecto. Con relación al

cuestionamiento del proveído que dispuso la reserva del dictamen fiscal,

la objetiva y acreditada falta de intervención, también permiten su

rechazo.

Respecto a los cuestionamientos vinculados con su intervención en

el procedimiento, el análisis conjunto y armónico de las actuaciones

identificadas como ID 48874, 49146, 1044530, 1007625, 992871, 69392 y

7

el expediente electrónico 4710/25 elevan los estándares para analizar la

causal vinculada a la pérdida de imparcialidad que se relaciona

directamente al deber previsto en el art. 49.2. del CPCCLRyM, que se

dirige al resto de los miembros del Tribunal, en el. marco de una causa

institucional de alto impacto, ya que los tres poderes del estado se

encuentran directamente vinculados.

Motivo por el cual, ha de ponderarse el margen conceptual y

axiológico en orden a definir por el primero que, como se adelantara

anteriormente, la finalidad u objeto de la recusación o excusación de un

magistrado, busca rodear de las mayores certezas posibles a la garantía

de imparcialidad, que junto a la del juez natural hacen a la esencia de

todo debido proceso legal y justifican por cierto, el requisito republicano

de independencia que todo poder judicial en nuestro país debe sostener.

Que asimismo el orden axiológico permite que la solución del caso

sea la que mejor se oriente al cumplimiento de las altas misiones que el

tribunal debe proteger, conforme a los expresos mandatos de

optimización previstos en el Libro I, parte general, del título I, principios

generales del CPCCLRyM y como se indicó, a la previsión del art. 49.2.

citado del código de rito.

s Es importante señalar en tal sentido que la imparcialidad como

valor central de la función judicial no sólo obliga a los magistrados a

mantener una equivalente distancia con las partes y sus abogados de

cara al conflicto a resolver, sino también de abstenerse de incurrir en

conductas que objetivamente puedan minar la confianza de las partes o

8

de la sociedad en cuanto a su actuación en el trámite y decisión del

conflicto.

En esta línea de análisis, la jurisprudencia ha dicho que «Si bien

es cierto que las causales de recusación deben admitirse en forma

restrictiva (Fallos: 207:228; 236:626 y 240:429), ese principio no

puede ser interpretado de modo tal que torne ilusorio el uso de un

instrumento concebido para asegurar la imparcialidad del órgano

jurisdiccional llamado a decidir una controversia, condición de

vigencia de/a garantía del debido proceso.

,

Un juez, entonces, puede ser recusado tanto en los casos en que

está excluido de pleno derecho del ejercicio de la función

jurisdiccional como también en razón del temor de parcialidad. La

recusación en razón del temor de parcialidad se admite cuando

existe un motivo idóneo que justifique la desconfianza hacia la

imparcialidad de un juez.

Es decir, si de alguna manera puede presumirse por

razones legítimas que el juez genere dudas acerca de su

imparcialidad frente al tema a decidir debe ser apartado de/tratamiento

del caso, para preservar la confianza de los ciudadanos y, sobre todo, del

imputado en la administración de justicia, que constituye un pilar básico

del sistema republicano» (Cfr. Causa N° 90.287-1-1745, «Incidente de

Recusación en autos 636-F», Mendoza 5 de octubre de 2010, disponible

en:

https://www.csjn .gov. a r/a rch ivo-

cij/lib/pdfjs/web/viewer.html?v=28,file=larchivo-ciyadypdfs/ADJ

0.967874001286384280.pdf).

9

En tal sentido y por las circunstancias particularmente detalladas,

en aras de privilegiar los ámbitos conceptuales y axiológicos indicados y

las prioritarias necesidades de fortalecer principios y valores

constitucionales que este tribunal se encuentra obligado a satisfacer, aún

por encima de pareceres o gustos individuales, resulta adecuado hacer

lugar al pedido de recusación del colega, con sustento en los artículos 50,

148 y concordantes de la Constitución Provincial, 49, 50, 51 y

concordantes del CPCCRLyM, aplicables por remisión del artículo 16 del

CCA.

Debe quedar absolutamente claro que ello solo obedece a la

invocación de circunstancias objetivas con relación a la regularidad de un

procedimiento que para una de las partes del proceso generaron

sospechas de parcialidad, sumado a las específicas particularidades del

mismo.

Siguiendo a Morello (Morello, A. M., Sosa, G.L., Berizonce, R.O.,

«Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos

Aires y de la Nación», La Plata, Buenos Aires, 1970, TII, p. 133), ante

estos supuestos es imprescindible que el recusante señale concretamente

hechos demostrativos de la existencia de las causales que ponen en

peligro la imparcialidad del magistrado, extremo que se evidencia en el

presente. –

Respecto a la garantía de imparcialidad del juez, el máximo tribunal

expuso que desde un enfoque objetivo es una garantía del justiciable y

sólo a su favor se puede esgrimir el temor de Parcialidad (ver CSJN,

Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones-artículos 104 y 89 del

10

Código Penal- Causa número 3221, Bs. As, 17 de mayo de 2005,

Considerando 10 del voto ponente).

Que la cuestión bajo análisis debe ser tratada con suma

rigurosidad, dado que no solo involucra un asunto de innegable interés

público como es un proceso de eventual reforma constitucional, sino que

además, en dicho proceso obran tres pedidos de pronto despacho

interpuestos por la parte demandada, habilitándose la feria judicial en el

entendimiento que el tema amerita una pronta resolución.

Este contexto obliga a garantizar un mayor grado de transparencia

e imparcialidad de los Sres. Jueces convocados a resolver, de cara a la

confianza pública que demanda la resolución del asunto.

Que lo expuesto es indicativo de un -contexto sumamente

excepcional que obliga al cuerpo a priorizar aquellos valores y principios

que mejor contribuyan al sostenimiento de los que comprenden al tribunal

en su conjunto, aún por encima de la individualidad de sus integrantes.

Ello porque la máxima del principio colegiado -art. 47.2. CPCCLRyM- así

lo manda interpretar y porque, en definitiva, siempre han de priorizarse la

mejor marcha y contexto del proceso, aun cuando lo decidido no implica

realizar un análisis desde el punto de vista subjetivo.

Es función del tribunal, conforme surge de los artículos 49,

50, 51 y concordantes del código adjetivo, favorecer, impulsar y colaborar

con las máximas de todo proceso legal, cuando las razones invocadas

puedan objetivamente reconducir a situaciones, que aún con los mejores

11

esfuerzos y argumentos no contribuyan a la confianza de las partes y de

la sociedad en el rol del tribunal.

La decisión que aquí se adopta, con el alcance detallado, se

impone en este caso particular, en el convencimiento de que se debe

privilegiar y atender el sentimiento de temor e inseguridad denunciado por

el récusante con base en los motivos ya detallados.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°. – ADMITIR la recusación interpuesta contra el Dr. Ernesto

Adrián Lóffler por las razones expuestas en los considerandos.

2°.- MANDAR se registre, se incorpore la presente al expediente

principal, se n tifique al presentante y al magistrado, y cumpla.

