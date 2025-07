PJ fueguino, un partido chiquito, o un club cerrado para pocos y quien lo achicó.

Rio Grande 28/07/2025.- Esta frase era la que se necesitaba para terminar de eliminar cualquier posibilidad de unidad dentro del PJ fueguino, y no es porque a mi me interese mas a o menos, es un problema de dirigentes, pero, cuando se habla de unidad y esa unidad es, conmigo o nada, estamos hablando de mas de lo mismo. Hablamos de dirigentes que se imponen sin elecciones internas y que se repiten en cada oportunidad que pueden.

Ya hace casi un año que Martin Pérez y su espació Provincia Grande, decidieron que no tienen nada que ver con la actual conducción del PJ encabezada por Walter Vuoto, y su grupo de acólitos y, el legislador Matías Lapadula, también integrante de Provincia Grande, fue más allá, “no somos eso y no queremos estar ahí”, esta declaración se dio luego del escandalo por un tiroteo en un local del PJ en Ushuaia donde estaban casi todos los seguidores de Vuoto, incluidos dirigentes gremiales y políticos de Rio Grande que siguen al intendente. Luego fue la denuncia por estafa de una funcionaria de la municipalidad de Ushuaia que nunca se aclaró y que llevaba adelante sus actividades delictivas dentro del ejecutivo, terminaron detenidos los damnificados, por la estafa.

Ahora se sumo otro cambio, Vuoto iría a la senaduría y así el frente con Gustavo Melella, se sume en la incertidumbre, pero también es cierto que Vuoto tiene un 68% de imagen negativa y esto viene desde el 2024 y no repunta.

No es así en el caso de Melella, que lleva mas de un año entre los 10 gobernadores con mejor imagen, por encima del 54%, no hemos tenido acceso a los números de Pérez, ya que los encuestadores miden a los intendentes de las capitales de provincia. Aun así, podemos señalar que es sin duda el dirigente menos cuestionado dentro del PJ, aun después de haber declarado públicamente que, no ira a elecciones dentro del PJ, y su imagen se sostiene apoyada en una gestión ordenada, con mucha producción local, el boom de la soberanía alimentaria, y una austeridad en el manejo de fondos que se diferencia claramente de la provincia y el municipio de Ushuaia.

Y que, hasta fue destacado por la oposición, cuando en este medio la presidenta del Concejo Deliberante, sostuvo que “aun en medio de un recorte de fondos, el municipio sigue brindando los servicios básicos a toda la población”.

Provincia Grande es el PJ de Rio Grande, la ciudad mas grande de la provincia, la ciudad industrial, la ciudad de la producción local, la atención de salud mas expandida desde que es municipio, y donde los temas como salud mental, autismo, o prevención del suicidio, tiene un amplio espacio de contención y el centro de especialidades medicas supero las 240 mil atenciones en lo que va de este año. Rio Grande no tiene puesta la vista en las elecciones, acá no se habla de este tema, al menos en los medios, la atención esta puesta en la gestión, la relación con los trabajadores y la atención a los vecinos y vecinas que, son prioridad.

Provincia grande no va a juntarse con quienes no tienen nada en común con su postura política, en todos los aspectos, la unidad posible solo existe en la mente de quienes necesitan esa unidad, no para quienes creen que la política es una herramienta de transformación y no un medio para enriquecerse, ayudar amigos y no dar explicaciones sobre el manejo de los fondos públicos.

Provincia Grande puede ser un espacio chico de la política fueguina, pero ha demostrado que sus proyectos, aplicados sin mezquindad en beneficio de los riograndenses, son una prueba mas que suficiente, de que, trabajando se logran cosas que sirven al conjunto de la sociedad, los discursitos exaltados, solo le sirven a los que se hacen autobombo. Lo que se achica es el peronismo fueguino con actitudes dignas de los que mas critican, cerrado, selectivo y excluyente, no es un movimiento político, es un club privado, donde la democracia partidaria se debe adaptar al criterio de quienes tienen la batuta que, no es lo mismo que liderar, conducir o generar políticas publicas que le sirvan al conjunto de la sociedad como bien señala la Constitución Nacional, los que no se adaptan o piensan distinto son expulsados, por eso no hay un solo proyecto presentado, por ese grupo que, haya beneficiado a algún sector de la provincia.

La política es el arte de lo posible, pero según en que manos, cuando la mezquindad es parte de la misma, las cosas toman caminos cuyas consecuencias hoy estamos viviendo por responsabilidad de aquellos que creen que, la unidad es con ellos, el aporte es hacia ellos, el aplauso debe ser para ellos, y las decisiones las toman ellos, eso no es unidad, eso es imposición, y sí a esta altura de la fiesta no se entendió que, conducir es convencer, deberían empezar de nuevo.

La fotografía que ilustra esta nota nos evita muchos comentarios, no llegamos ayer a esta provincia, estamos aquí incluso desde antes que muchos de ellos llegaran, no es una buena idea subestimar la inteligencia de la gente, pero tenemos claro que, «Es inútil tratar de explicarle algo a quien cree que lo sabe todo!

Armando Cabral