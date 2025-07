Pedir respeto no es una opción, cuando lo que esta mal, esta mal y no importa quien lo haga

Rio Grande 01/07/2025.- Integrante del poder judicial solicitaron vía documento que se los trate con respeto, después que los medios de comunicación reflejaran en sus portadas hechos cometidos por magistrados. El primero de ellos una jueza cuyo estado de salud no se aclaró, pero choco varios vehículos y se dio a la fuga y un juez al que se lo investiga por presunta utilización de pornografía infantil. Este medio repudia el comunicado, repudia las sugerencias y repudia a quienes no se hacen cargo de su accionar.

El comunicado de la Asociación de Magistrados sugiriendo que hay que respetar, lo que no respetan, que hay que seguir las normas que a ellos les sirven. Desde aquí les respondemos que no, no respetamos a quien no respeta, a quien no brinda información, no toleramos, ni esta ni ninguna sugerencia sobre nuestro trabajo y muchos menos teniendo en cuenta de donde viene.

Si la Asociación de Magistrados, que no es ni la OEA ni la ONU, quieren ser respetados, tengan un mínimo de empatía con la ciudadanía, son empleados públicos y es la gente la que paga los exorbitantes salarios que cobran y que bastante poco justificados están, por lo tanto antes de pedir respeto u ocultamiento de hechos que los comprometen, aprendan a cuidarse y entender que son la justicia.

No se me pasa por alto que en algún momento hubo que pedirle a cierto juez de cesara con la publicación de asados familiares y diversos posteos en redes ostentando una situación que generó criticas, tampoco que otro integrante de esa asociación jamas litigó, siempre fue secretario o que la integrante del superior tribunal de justicia, cajoneo una denuncia con audios, cuatro testigos, por intento de agresión, y jamas tuvo seguimiento.

No somos todos estúpidos, ni estamos a su servicio, el respeto se gana no se impone y la honestidad se demuestra no se declama. Insisto, se respeta a quien respeta, a nosotros no nos distraen las demostraciones de poder, ni sufrimos del síndrome de corbata, son seres humanos, como cualquiera de nosotros, así que a no confundir, no son especiales, no son imprescindibles o descendientes de Odín. Cumplan con sus obligaciones y después vemos.

Este medio, ni siquiera se ha callado ante los agravios, y todo tipo de tropelías del presidente de la nación, mucho menos va a rendir cuentas a una corporación judicial. que tiene muchas cosas que explicar.

El comunicado A través de un comunicado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Tierra del Fuego, A.I.A.S., manifestaron preocupación “por el tenor de ciertas publicaciones recientes al abordar casos que involucran a integrantes del Poder Judicial”.

Observaron que “cada situación tiene sus particularidades, con connotaciones y circunstancias propias, pero corresponde afirmar de manera clara que toda comunicación pública debe resguardar el respeto por las personas involucradas, la función judicial, y los derechos y garantías que asisten a todo ciudadano, entre ellas, el debido proceso legal”.