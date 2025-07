En cuanto a los mensajes de Patricia Bullrich al Tesorero de la AFA, amenazandolo y de atenerse a las consecuencias por un poste, Blanco sostuvo que es la reafirmación de los conversos, una Patricia Bullrich completamente distinta.

«Lo de Agustín Coto, no me sorprende, agregó, porque es un fiel alumno de su maestro y aprovecho la oportunidad para solidarizarme por lo que le pasó a Solorza, que piensa completamente distinto a los que pienso yo, pero eso no quita que, uno en estos casos deba solidarizarse, porque, la verdad que lo que le han hecho no tiene nombre, mas ahora con este insulto de este candidato a senador de los libertarios, reafirma que son fieles alumnos del maestro que tienen y quien le tiene que poner limite es la gente».

El senador sostuvo que no se puede permitir esta violencia política se siga engendrando, porque todos saben como comienza, pero nadie sabe como termina y algunos que tenemos unos cuantos años, ya vivimos experiencias como estas».

El senador nacional por nuestra provincia, se refirió también a los viajes del presidente que «solo a visitado dos provincias, Chaco para inaugurar una iglesia evangélica, y ahora un acto de la ultraderecha en Córdoba, pero no a ver que problemas tiene la gente, hablar con las autoridades, solo viaja a sus actos partidarios o religiosos, usando recursos oficiales, y agregó, silo hacen en Ushuaia seguramente vendría, pero con los yankees con los que se siente bien acompañado».

Que pasa con los fondos que no se ejecutan, como los de obra publica.

Según el senador, todos esos fondos que no han sido ejecutados, como por ejemplo, los destinados a construcción de rutas, están en déficit cero y el superávit fiscal. Yo publiqué un video sobre la ruta tres, porque esta destruida, y correligionarios que defienden a los libertarios cuestionaron que ahora me di cuenta que esta rota,l que esto no es del ultimo año, perola realidad es que la ruta esta hecha pelota y en un año medio de este gobierno no le puso una gota de asfalto a un pozo de la ruta 3 y el gobierno se tiene que hacer cargo porque es responsabilidad del gobierno nacional».

Todos los fondos destinados a obras publicas, mantenimiento de rutas se los queda nación, por eso sacamos la La ley donde el fondo de los combustibles que, parte va para el mantenimiento de rutas, sea girado directamente a las provincias, ya que el gobierno nacional, también pretende disolver vialidad nacional, lo que por ahora esta frenado por la provincia».

La reparación del Paso Garibaldi.

Habría que preguntarle a Agustín que paso con la licitación que iba a hacer, porque hasta ahora yo no he visto que se haya movido un centavo, puntualizó.

Nota completa en el audio

Fuente Resumen Económico radio Provincia.