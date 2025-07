Nicolas Giordano : «Si el consumo baja, la recaudación del estado es menor».

Giordano explico porque hay una recesión y lo explica señalando que esto se produce cuando se produce en el país una caída o merma en la producción de viene y servicios finales que se computan a través del Producto Bruto Interno,PBI, que es una herramienta que permite saber como viene la actividad o compráramos con otros países.

es es el consumo, la exportaciones netas, podría ser el gasto publico, todo eso merma, al año siguiente, por un rebote técnico,los valores nominales tocan un piso, los valores reales que son los de los gastos son superiores.

En el contexto complejo del 2024 hay algo que a nosotros en Tierra del Fuego y que de hecho ahora se está planteando a nivel nacional, que es el super IVA, pero como nosotros estamos en un país federal, en la ley de coparticipación que es uno de los instrumentos administrativos del sector publico nacional, en el nivel superior, para poder ser federales en cuanto a la coparticipación de recursos, porque hay provincias que tiene algún grado de dificultad, económica, social».

¿Como se mueve la coparticipación en el consumo?, se pregunta Giordano, por dos variables, el precio y la cantidad, si el precio aumenta que es el aumento sostenido de los precios, pero la cantidad es el consumo de cada vecino, que no está llegando a fin de mes baja, la recaudación de los niveles del estado son menores».

Entonces, en valores nominales aumenta, en valores relativos, no se llega y en ese contexto mantener la cantidad de actividades y funciones que hace el municipio de Rio Grande que, son muchísimas y a mi criterio, agrega, nos hacemos cargo de cuestiones institucionales de otros niveles del estado y lo hacemos muy bien, hace que tengamos un trabajo muy muy finito, tenemos un gran equipo en finanzas, tratando de llevar esta situación, porque obviamente hayq ue agradecer a proveedores y mucha otra gente porque es un año muy difícil tanto para ellos como para nosotros.

Sabemos que tenemos que tenes una comunicación distinta y fluida para poder llevar adelante todo lo que nosotros consideramos una situación critica, pero que el vecino necesita resolver».

Conclusión, la devaluación del 118 % aplicada en diciembre de 2023, aun sigue haciendo estragos, el poder adquisitivo del salario se retrajo, casi un 32 % y eso impacto directamente en el consumo, que a su vez, redujo la recaudación nacional por todo concepto y termina perjudicando a las provincias, porque las transferencias que pauta la Ley de Coparticipación federal no se están cumpliendo.

De hecho los presupuestos, tanto nacional, que esta reconducido desde 2022 no actualizó montos de ningún tipo, por ende la provincias cuando generaron sus presupuestos, después debieron recortar, en el caso de Tierra del Fuego, mas de 180 mil millones de pesos, que hoy genera conflictos salariales, perdida de servicios y otros problemas que no tiene solución aparente, hasta que los gobernadores no logren un nuevo acuerdo por la coparticipación federal.

La masa coparticipable del municipio de Rio Grande se compone de la siguiente manera:

60% de los recursos que cuenta el municipio que presta servicio de transporte, salud, con 9000 millones de inversión en 15 centros de atención, bolsones alimentarios, son de origen nacional.

25 % son recursos coparticipables provinciales

5% recursos hidrocarburíferos

10 % son los de recaudación directa, tasas contribuciones, venta de bienes etc.

Entonces hay que poner atención a la importancia que tiene en el sector financiero municipal los recursos coparticipables de origen nacional. Como hablábamos anteriormente, la caída del consumo, la baja de la inversión, desempleo, la perdida de exportaciones netas, como eso hace que entre precio y cantidad , tambien en cascada le cae a laprovincia, que no coparticipa, porque, no tiene consumo en ingresos brutos que el estado nacional lo quiere suplantar con un porcentaje de IVA que para nosotros es inviable».

Finalmente y en cuanto la continuidad de de estas políticas económicas nacionales, Giordano destacó que la Secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto es ta en dialogo permanente con el Ministro de Economía Francisco Devita y si bien la información es fluida, el ministro tiene que hacerse cargo de la obligaciones del estado provincial y nosotros de las obligaciones del estado municipal.

Giordano sostiene que hay cierto atraso, que genera complicaciones el el municipio

En cuanto a la reducción de la recaudación por el funcionarios sostuvo que en promedio ha ido cayendo entre un 16 y un 18%% en los últimos meses, en valores reales, esas caídas han sido del 26 %, 15 %, 18%, lo hacemos mensual, finalizó.

