La causa de la Cooperativa Eléctrica de Rio Grande continua sin juez.

Río Grande, 24 de julio del 2025.- La denuncia contra tres directivos de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, está básicamente en una «nebulosa», así lo calificó la abogada Adriana Varisco, quien explicó que no han podido tener acceso a la causa, ya que actualmente la misma esta en manos del Superior Tribunal de Justicia, luego que la jueza Cecilia Cataldo, se declarara incompetente por una cuestión de «territorialidad». Cabe mencionar que la denuncia fue presentada el 23 de junio pasado, en la Justicia Federal, que también se declaró incompetente. Más de un mes después de la denuncia, la causa sigue sin tener un juez que actúe e investigue.

La abogada Adriana Varisco, quien representa a un particular, hizo declaraciones al programa PERIODISMO que se emite por Radio Provincia y dijo: «Cuando la causa vino a la Justicia Provincial, hemos consultado, y el fiscal Martin Bramati pidió muchas medidas, ha hecho su requerimiento, en honor a la denuncia que se hizo, y que es el único que le da transparencia al proceso».

«Cuando llego al juzgado que por turno interviene, que era de Instrucción 3, hicieron algunas medidas de las que pidió el fiscal, e inmediatamente decretaron el secreto de sumario y se declararon incompetentes en función del artículo 31 que es por una cuestión de territorio» ya agregó, «eso es algo que ha trascendido, no lo hemos visto, nos presentamos con el denunciante como querellantes, y no tuve respuesta porque esta bajo secreto de sumario, pero va en contra de lo que el Código dice, porque al no tener competencia, y al estar en el Superior Tribunal de Justicia, se vence y se debe levantar el secreto de sumario. A todo esto coincide con el inicio de la feria», por lo que hasta ahora, la causa esta en un impás.

Sobre la incompetencia por territorialidad, Varisco expresó: «Entendemos que debe estar escrito, pero siempre hay una explicación para las cosas que pasan dentro de la justicia, ya sea para bien o para mal».

Paso siguiente, «nosotros, en función de hecho que se han conocido en los últimos días, ni bien se levante la feria, nos vamos a presentar pruebas que acreditan la existencia de los hechos que se denunciaron, uno de los tantos hechos, tiene que ver con los puntos que se denunciaron el 23 de junio, hace poco se hizo publica una prueba documental, y vamos a estar presentando un escrito, y tener acceso a toda la documentación que se aporto al expediente. Hubo presentaciones de los denunciados, y queremos tener acceso a esa información».

Cabe mencionar que las personas sindicadas en la denuncia por posible malversación de fondos dentro de la Cooperativa Eléctrica son: Santiago Ignacio Barrientos Clausen, Ramiro Segundo Santana Barrientos y Ezequiel Crok.

Por su parte, el abogado que los representa, el Dr. Francisco Ibarra aseguró que ninguno de ellos fue notificado de derechos y garantías procesales.