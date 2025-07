«En Tierra del Fuego las ventas caen desde hace 16 meses, los consumidores compran los alimentos en cuotas, crece la morosidad…Y el Gobierno escucha pero no entiende a las Pymes»

Tierra del Fuego 04/07/2025.- En la provincia más austral y más extensa de la Argentina, que abarca Tierra del Fuego, Malvinas e islas de Atlántico Sur y la Antártida, el frío no sólo se siente por la ola polar, sino también por el enfriamiento de la economía a partir de los recortes que hizo el gobierno en el régimen de promoción industrial. Sobre este tema conversamos en Agenda Pyme radio con Claudia Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia.

“Llevamos 16 meses de caída consecutiva. El mes pasado las ventas en grandes supermercados cayeron un 48%”, sostuvo Fernández y destacó: “El 62% que se vendió, casi el 60% compró la comida en cuotas”. Además “hay mucha morosidad y se está pagando mucho el mínimo”.

Cayó mucho la rentabilidad en los comercios por la suba de impuestos y tarifas. Nosotros aquí a nuestros empleados les pagamos un diferencial zona, que es el 80% del sueldo. Esto nos complica porque a esto se suma que llegó una plataforma para hacer compras en el exterior y con la cercanía que tenemos con Chile, ellos pagan el 9% de carga tributaria, nosotros el 51%, con lo cual es difícil competir», describió.

“Río Grande está más cerca, pero la población de Ushuaia, que está a 260 kilómetros de Chile, decide viajar para comprar porque la diferencia es grande”

Respecto del impacto en el empleo de los recortes que hizo el gobierno en la promoción industrial, Fernández sostuvo que «es el combo perfecto para atacar a las Pymes» y recordó que Milei había ganado en Tierra del Fuego con el 57% de los votos. Cuando visitó Ushuaia durante la campaña, dijo que la economía iba a mejorar en unos 6 meses’, pero pasó más de un año y medio y todavía no se tomaron medidas para reactivar la economía”.

“Bajar los impuestos es lo más importante para nuestra rentabilidad”, sostuvo Fernandez y señaló. “Las pymes somos resilientes. Enfrentamos todo tipo de crisis y seguimos apostando, pero la incertidumbre paraliza”.

En el camino anterior, con la inflación, por lo menos teníamos productos en la góndola y sabíamos que lo íbamos a vender. Hoy es una incertidumbre. Tenemos empleados que se jubilan, y otros se vuelven a sus provincias, y no se repone el personal porque tenemos una industria de juicios laborales tan grande, que las pymes unipersonales ante un juicio, ponen en riesgo hasta su propia casa”.

Ushuaia es un destino caro pero tentador. Tenemos un temporada de invierno con promociones de hoteles y vuelos, y aún así tenemos una baja del 30% a comparado con el año pasado”. Recibíamos permanentemente turistas Brasileros, pero hoy no les conviene venir.

Respecto de sus funciones como vicepresidenta de CAME Regional Sur, comentó: «somos escuchados por el gobierno, pero no somos entendidos, y no tuvimos contacto con la primera línea. Nos preocupa la toma de decisiones tan arbitraria que perjudica de forma directa a las pymes que generamos empleo”.

