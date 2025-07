Crisis económica: descubriendo el agujero del caño.

Rio Grande 30/07/2025.- Parece una broma de mal gusto, pero no, es una cruel realidad, muchos están descubriendo, no solo que son mas pobres que hace un año atrás, sino que su salario no alcanza para llegar al día 15, que sus deudas aumentan, que son cada vez menos los que pueden darse algún lujito, como salir a cenar, ir al cine o tomarse un fin de semana de descanso fuera de casa.

La tozudez conque muchos tratan de disimular, acallar o disfrazar la realidad no hace mas que aumentarles los cuestionamientos desde todos los ámbitos, porque la crisis cada vez es más notable. Este medio ha venido publicando esta cuestión, contra viento y marea, no creemos en los datos del INDEC, ni de ningún organismo de medición, porque después salen los ministros a desmentirlos como ocurrió con los datos del Ministerio de Capital Humano, que no se condicen con la realidad del empleo de la provincia.

Y esto es tan sencillo de explicar, como que lo vivimos todos los días, no hay consumo, no hay ingresos, no hay crecimiento, no hay industria, no hay empleo.

Esto comenzó en 2024 y durante todo el años, fuimos informando dela cantidad de empresas que cerraron, despidieron personal, dieron retiros voluntarios, o suspendieron en total fueron 13 mil pymes, más de 20 mil, si sumamos las industriales, unos 350.000 empleados menos, mas 53.000 empleados del estado, y un congelamiento salarial o la homologación de acuerdos salariales por debajo del 2%, lo que agregó otro grave problema, la perdida del poder adquisitivo del salario, este caldo de cultivo, redujo el consumo en un 34% y comenzó una caída que ya lleva 17 meses, lo ha dicho la presidenta de CAME en Tierra del Fuego, lo señala el centro de almaceneros, el Centro de Empleados de Comercio, la UOCRA, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina, SUTEF, los petroleros y los autónomos y monotributistas, que han sufridos aumentos en sus impuestos y no así en sus ingresos de más del 8%.

No hay un negocio donde haya alguien comprando, todo lo que se vende es a fuerza de promociones, todo sigue aumentando como los combustibles que, inmediatamente se trasladan a todos los demás productos, el ultimo aumento fue del 3,5%, acumula un 285 % anual y ningún salario supero el 1,5%, porque le gobierno nacional no homologa esos aumentos, entonces, es tan difícil de asumir que el gobierno nacional a destruido la economía, no, es muy claro, y esto no justifica en nada a los gobiernos anteriores, muy por el contrario, también los hemos denunciado como corresponde por cada hecho de corrupción, y destinos de fondos nunca aclarados.

Negar esto es una necedad, es subestimar la inteligencia de la gente, es ser mas de lo mismo, o peor, ser cómplice de la crueldad y perversión de un gobierno de ultraderecha que no tiene el mas mínimo plan, como quienes los representan, que tampoco se les cae una idea, pero la lista de corruptos ya es famosa, pastores estafadores, diputados con mas propiedades que el aloe vera, pedófilos, pornografia infantil, diputadas denunciadas por estafas con terrenos, senadores detenidos por contrabandear dólares, una secretaria general de la presidenta que pasó de tarotista a millonaria en 17 meses, un presidente, también denunciado por estafa y con un patrimonio de 200 millones desde que asumió, es mucho y de esto no se habla, porque se lo justifica con lo que pasó antes, y precisamente los que pasaron antes están presos, los que hay que investigar ahora son a quienes gobiernan hoy, pero, siempre hay un pero, el silencio se hace cada vez mas notorio, y se cacarea mucho, pero se dice poco, muchos son fuertes zapateando sobre cadáveres, pero a estos no se les animan, miran para otro lado, respiran profundo y siguen apostando a la derecha, a la quita de derechos, la convalidan y defienden a capa y espada, callan las crueldades, ocultan los insultos y se prenden en el pedido de respeto a quien no respeta a nadie, esto genera reacciones diversas y no calculadas.

Seria bueno salir a la calle y ver lo que esta pasando, aunque hay quienes lo hacen todos los días y aun así niegan lo que ven.

«Periodismo es decir lo que nadie quiere que digas, lo demás son relaciones publicas»

Armando Cabral