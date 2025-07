«CELEBRAMOS 104 AÑOS DE HISTORIA VIVA, CON MEMORIA Y FUTURO»

Por Armando Cabral

Rio Grande 12/07/2025.- «CELEBRAMOS 104 AÑOS DE HISTORIA VIVA, CON MEMORIA Y FUTURO» Lo remarcó el intendente Martín Perez en el marco de los festejos por el 104° aniversario de Río Grande. Perez compartió un emotivo mensaje a la comunidad riograndense en el cual puso en valor la historia colectiva y el rol clave de cada vecino y vecina. Asimismo, reafirmó el compromiso de la gestión municipal con el presente y el futuro de la ciudad, la inclusión, la producción y el arraigo. El Club San Martín fue escenario de los festejos por el 104° Aniversario de Río Grande. Cientos de vecinas y vecinas acompañaron las propuestas artísticas y culturales pensadas para esta fecha. En este marco, el intendente Martín Perez afirmó: «hoy cumplimos 104 años y no es sólo un número. Son más de cien años de historia, de esfuerzo, de comunidad. Una historia viva, tejida con las manos y el corazón de quienes la construyeron día a día, desde sus orígenes hasta hoy», afirmó. «Río Grande nació del trabajo de esos pioneros que vinieron acá hace tantos años, con esfuerzo, con sacrificio, a poner el cuerpo, a dar todo para empezar a construir esta tierra maravillosa en la que vivimos ahora. Nació del trabajo de los chacareros que desde la tierra alimentaron a generaciones. Del esfuerzo de los petroleros, que en el frío del sur pusieron el cuerpo para encender el país. Del compromiso de los metalúrgicos, que transformaron la industria en desarrollo. Del sacrificio de nuestros comerciantes, que apuestan todos los días, incluso en los momentos más difíciles. Del empuje de los pequeños y medianos productores, que siguen apostando al trabajo local, al crecimiento con identidad fueguina», agregó. Perez destacó que «en cada barrio, en cada taller, en cada comercio, hay una parte de la historia de esta ciudad. Y también hay algo más que nos define: la defensa de la soberanía». Y en este sentido, enfatizó que «Río Grande es ciudad de memoria, ciudad de Malvinas, ciudad de la soberanía. Acá se respira el compromiso con nuestra historia; con nuestros héroes, aquellos que nos enseñaron ese camino. Defender la soberanía también es defender el arraigo, la producción local, la dignidad del trabajo. Y así lo vamos a seguir haciendo a pesar que desde Buenos Aires algunos pretendan la entrega». En su alocución, el Intendente expresó que «hoy celebramos este aniversario en un contexto complejo para muchas familias. Sabemos que hay incertidumbre, que hay dolor. Pero también sabemos que somos una comunidad que no se rinde, que resiste, que se organiza; que se abraza». En esta línea, Perez enfatizó que «desde hace seis años, venimos acompañando ese esfuerzo con una gestión que no se esconde. Con una gestión que invierte, que escucha, que está. Somos un Municipio con una fuerte presencia, con servidores públicos municipales que todos los días ponen su esfuerzo para poner más linda nuestra ciudad. Con trabajadores de la recolección que nos ayudan a mantenerla limpia. Con trabajadores del transporte público que nos ayudan a poder transportar a nuestra gente desde su casa al trabajo. Junto a las y los docentes, los trabajadores de la salud, los deportistas, los productores locales, se hace en definitiva la ciudad en la que hemos crecido, la ciudad que soñamos; la ciudad que vamos construyendo todos juntos». «Pusimos en marcha políticas públicas que miran a los que más lo necesitan. Impulsamos obras que transforman: en salud, en infraestructura, en deporte, en cultura, en inclusión. Creamos espacios de cuidado, de contención, de encuentro. Y lo hicimos con una convicción: que nadie quede solo, que nadie quede atrás», manifestó. En tanto subrayó que «Río Grande no es una ciudad que espera: es una ciudad que actúa. Y ese es el legado que queremos dejar: una ciudad justa, inclusiva, productiva y con oportunidades para todas y todos.