Almaceneros: «El consumo, no solo no crece, sino que cae todos los meses»

Rio Grande 02/07/2025.- Lo dijo Luis Schreiber, referente del centro de almaceneros de nuestra ciudad en dialogo con Resumen Económico por Radio Provincia, el comerciante desmintió que haya un rebote de la economía y con ironía, sostuvo que «acá esta pinchada, por eso no rebota». Ademas, endeudamiento con tarjetas de crédito para comprar alimentos y el aguinaldo que nadie vio porque se uso para pagar deudas

La situación económica en nuestra ciudad es cada vez peor, según lo describió Luis Schreiber, quien agregó, que «los charlamos con algunos colegas y acá no se ve ninguna mejoría, el aguinaldo no lo vio nadie, no vemos que es lo que reboto.

Todos estamos cada vez mas endeudados

«Vemos que no solo nuestros clientes, sino nosotros también estamos cada vez mas endeudados, cada vez es mas difícil sostener una caja diaria que te sirva para cubrir los costos».

Consultado si el consumo se sostiene o cae todos los meses, Schreiber confirmó que se sigue cayendo».

El endeudamiento con tarjetas de crédito

En cuanto al endeudamiento con tarjetas para comprar alimentos, un dato que viene preocupando desde hace meses, Schreiber sostuvo que si, es tal cual, ya lo veníamos diciendo que la gente cada vez se esta endeudando mas y mucha gente no puede pagar ni el mínimo de la tarjeta que ya la consume solamente en alimentos, ya no la deja guardada por si tiene un problema, reparar la casa, comprar un artefacto o algo, la esta utilizando para comer».

«Esta situación complica a todos porque alno podes pagar esa obligación, hacer que no pueda volver a comprar y perjudica directamente al comercio», sostuvo el comerciante, visiblemente preocupado por el derrumbe del consumo, «es una cadena que se va cortando».

Un cuidado muy grande en lo que se consume».

«la gente se cuida mucho en lo que gasta, olvídate de la fiesta familiar con un asado, reuniones donde se consuman muchos alimentos, se cuidan muchísimo, ven lo que va gastando en el día, analiza y compra, ve si tiene 10 mil pesos para gastar por día y6 compra por esos 10 mil pesos, digo por poner una cifra, llevan eso y si se pasan lo dejan en la caja. Para controlar su gasto».

El aguinaldo que nadie vio.

El aguinaldo se esperaba con expectativas de mejorar la ventas, pero eso no ocurrió, según Schreiber, «el aguinaldo no lo vimos, ya lo tenia gastado la gente, lo debía por eso no se vio, se uso para pagar deudas, te dicen por suerte pude pagar lo que debía de tal cosa o tal otra, todos debíamos algo».

Finalmente, Schreiber confirmo que no hay rebote de la economía, que el consumo sigue cayendo y que sorprendió el tema aguinaldo no lo vimos reflejado en mejores ventas , no hubo ventas extraordinarias, como también pasó con el Dia del Padre»

Fuente Resumen Económico, Radio Provincia.