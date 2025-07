104 millones de pesos para pagarle la fiesta nacional del invierno a un privado y por compra directa.

Por Armando Cabral

Rio Grande 25/07/2025.- Mientras la provincia atraviesa una de las peores crisis de los últimos 30 años y el turismo no supera el 20 % de reservas a nivel nacional, en Tierra del Fuego, se destinaron 104 millones de pesos para organizar la «fiesta Nacional del Invierno», no fue por licitación, sino por compra directa N° 53/2025, el acto administrativo esta firmado únicamente por Dante Querciali, como resolución del INFUETUR 715/2025. El tribunal de cuentas de la provincia, no hizo ninguna observación sobre este gasto