VUOTO: “EL PERONISMO NO SE CALLA, NO SE VENDE Y NO SE RINDE”

En un encendido discurso en el que hizo hincapié en la figura de la ex presidenta, en el rol del peronismo y en la responsabilidad de la dirigencia política, manifestó que “condenaron a una mujer pero lo que quieren condenar es la esperanza de millones de argentinos, pero el peronismo no se calla, no se vende y no se rinde».

Además, haciendo referencia al sacerdote Carlos Mugica, asesinado en la década del 70, expresó que “el padre Mujica decía que hay tres palabras mágicas: por favor, gracias y perdón. Por favor no se dejen convencer de que la militancia, los bombos y encontrarnos es malo porque el peronismo es la síntesis del pueblo argentino y de lo popular; perdón Cristina porque muchas veces te dejamos sola y nos concentramos en las peleas personales y en el ego; gracias Cristina por el gasoducto magallánico que trajo gas a los fueguinos, por la fibra óptica para los fueguinos, por la ampliación de la 19.640, por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, por el PROCREAR, gracias por todo lo que hiciste por Tierra del Fuego y por la Argentina”.

Y advirtió que “si no ponemos lo que hay que poner esta historia termina mal, que los dirigentes se pongan a la cabeza de los militantes o los militantes irán por la cabeza de los dirigentes”.

Estuvieron presentes en el acto autoridades del PJ; diputadas y senadoras nacionales, legisladores y concejales; representantes de diversos partidos; dirigentes sindicales; militantes; y vecinos y vecinas de las tres ciudades fueguinas.

Previo al discurso del máximo referente del peronismo fueguino hablaron el periodista Daniel Guzmán, veterano de guerra de Malvinas; el referente peronista Franco Gergo; el legislador Federico Greve; la diputada nacional Carolina Yutrovic, y un representante de la CGT.

Vuoto valoró que “están acá encontrándose, abrazándose y sintiendo que no están solos, podrían estar en sus casas tomando unos mates con las familias pero con el corazón militante decidieron venir a esta cita que entrará en la historia para resistir, para luchar y para organizarse. La militancia es lucha, es no rendirse, es no dejar las esperanza es cuando nos quieren arrebatar los sueños”.

Además, sostuvo que el fallo de la Corte Suprema “es en contra de Cristina como símbolo por lo que representa, y es un fallo con el que nos quieren aleccionar a los que queremos luchar y queremos un país mejor, es un fallo que dice que si sos dirigente político, sindical o social ‘no levantes la cabeza porque te vamos a ir a buscar’. Pero se olvidaron de que el peronismo no se entrega y no se vende, y que la militancia del campo popular no tiene miedo”.

Consideró que es también “un embate más hacia una líder que nos ha dado derechos y nos ha reconocido no solo como argentinos y argentinas sino también como fueguinos y fueguinas”, pero advirtió que “el amor, las esperanzas, los sueños y las ganas de luchar no se proscriben”.

“El fallo ha logrado que los militantes y los dirigentes hagamos una gran autocrítica, que sepamos qué es la unidad pero una unidad con concepción y con acción”, continuó, y si bien “seguramente nos hemos equivocado y tenemos deudas pendientes” también “tenemos que fijarnos de qué lado de la mesa estamos, en el de la unidad o en el de las peleas estériles entre compañeros”, porque “les aseguro que cuando termine el modelo económico de este cachivache que tenemos como presidente los argentinos la van a pasar muy mal”.

Finalmente, Vuoto remarcó que “le tocaron el culo al peronismo y el peronismo va a reaccionar, se va a defender y se va a movilizar”.

Fuente: Partido Justicialista Tierra del Fuego.