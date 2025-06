Las desobligaciones docentes no están amparadas por la ley y son consideradas ilegales.

Por Armando Cabral

Tierra del Fuego 06/06/2025.- En Tierra del Fuego, las «desobligaciones» docentes (ausencia no justificada de los docentes al trabajo) no están amparadas por la ley y son consideradas ilegales. Diversos legisladores y el gobierno provincial han expresado su preocupación por esta práctica, según reportes de medios El proyecto del legislador Villegas busca establecer un marco legal que permita sancionar estas medidas, incluyendo descuentos salariales. La Ley de Educación Nacional en Argentina (Ley N° 26.206) no prevé directamente las «desobligaciones» docentes como una práctica legalmente permitida o regulada.