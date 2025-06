La justicia hizo lugar al amparo interpuesto por la CGT nacional contra el gobierno nacional.

Abajo el fallo de la Jueza Nacional, sobre el pedido de amparo interpuesto por la CGT nacional y que ya logro una sentencia definitiva.

AUTOS: “CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE LA

REPÚBLICA ARGENTINA c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ ACCIÓN

DE AMPARO”

CNAT EXPEDIENTE No. 19024/2025

SENTENCIA DEFINITIVA No. 27337

Buenos Aires, 30 de junio de 2025.

VISTOS:

La Confederación General del Trabajo de la República Argentina,

inicia la presente acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional con el

objeto de que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 3 del decreto de

necesidad y urgencia Nro. 340/2025 del 20 de mayo de 2025 (B.O.21/05/2025).

Sostiene que dicha norma vulnera “en forma ostensible y manifiesta lo

prescripto por el art. 99 inciso 3), de la Constitución Nacional, viola el principio

básico de división de poderes y establece con modificaciones peyorativas y

permanentes en los derechos de los trabajadores y sus organizaciones

sindicales en materia de huelga y medidas legítimas de acción sindical, en

abierta violación al derecho y principio de libertad sindical en tanto la huelga es

su corolario indisociable con tutela en normas legales y garantizados por los

tratados internaciones y la propia Constitución Nacional…”.

Por todo lo expuesto, disposiciones legales citadas, y demás

consideraciones vertidas, FALLO: I.-Hacer lugar a la demanda de amparo

iniciada por la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE LA

REPÚBLICA ARGENTINA contra el ESTADO NACIONAL -Secretaría de

Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano-, en los

términos de los considerandos precedentes y en consecuencia por resultar

contrarios a lo dispuesto por el art. 99 inc. 3° de la Constitución Nacional,

declarar la invalidez constitucional de los artículos 2 y 3 del DNU 340/2025; II.-

Imponer las costas a cargo del Estado Nacional (art. 14 Ley 16.986); III.-

Regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y

demandada respectivamente en las sumas de $ 3.251.925.- (45 UMA) y la de $

2.529.275.- (35 UMA). El valor de la UMA ($72265), creada por el art. 13 de la ley de aranceles profesionales, surge de la Res. 1236/2025 dictada por la CSJN; IV.- Se le hace saber a los obligados al pago de honorarios que en caso de corresponder, deberán adicionar a las sumas fijadas en conceptos de honorarios de los profesionales actuantes en autos el IVA, ello conforme pronunciamiento de la CSJN en la causa “Cia. Gral. De Combustibles S.A. s/ Recurso de Apelación” (C181 XXIV del 18/06/1993).

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal.

Oportunamente, previa citación fiscal, archívese

Moira Fullana

Jueza Nacional