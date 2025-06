Barrera sanitaria, los peligros de sacarla y el posible ingreso de la fiebre aftosa en la Patagonia

Por Armando Cabral

Rio Grande 30/06/2025.- El gobierno nacional, no para de destruir todo lo que toca, en esta oportunidad el tema es la quita de la barrera sanitaria que separaba a la Patagonia del resto del país, y la apertura al ingreso de carne con hueso de lugares in fiebre aftosa por vacunación. Esto no es solo un enunciado o relato, es una realidad que pone en riesgo la salud animal lo que puede generar inmensas perdidas económicas y también puede alterar la salud humana que en este lugar del país, nunca había estado en riesgo por una decisión de un gobierno nacional. El informe sobre que es y como puede influir en nuestra vida cotidiana el posible ingreso de la fiebre aftosa.