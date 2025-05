VUOTO: “LOS FUEGUINOS ESTAMOS EN PIE DE LUCHA”

Y recordó que el presidente Javier Milei “en campaña dijo que no iba a tocar el subrégimen industrial, les mintió a los fueguinos”.

El jefe del Ejecutivo capitalino advirtió que “la situación es muy compleja, hay una sensación de avasallamiento y de angustia”, y valoró que este miércoles “tuvimos un paro histórico con el 100% de acatamiento de todos los sectores acompañando el reclamo de los trabajadores de las fábricas”, que además “es un reclamo de todos los trabajadores de la provincia por lo que implica el subrégimen industrial para una provincia tan lejana como Tierra del Fuego, sobre todo en términos de soberanía”.

“Hoy había 3 grados bajo cero en Ushuaia y 5 bajo cero en Río Grande y sin embargo hubo marchas multitudinarias, esto dejó de ser el reclamo de un sector y se convirtió en el reclamo de un pueblo”, resaltó.

Vuoto advirtió que “hoy nos encontramos ante un ataque muy violento porque se pone en juego el trabajo y una industria que costó muchísimo levantar y sostener”, y en esa línea observó que el Gobierno nacional “primero salió con declaraciones y construyó un relato atacando al subrégimen y a Tierra del Fuego diciendo que es caro y que no sirve, y luego sacó el decreto que le baja los aranceles a los productos importados y baja los impuestos internos”.

“Actualmente tenemos 7 mil personas trabajando en la industria y un gran porcentaje se quedaría sin trabajo, y además hay otros 5.500 en términos indirectos”, detalló, y explicó que además “golpear el subrégimen y a la fabricación de celulares en particular implicaría casi 220 mil millones de pesos menos en el consumo interno”, con el impacto que eso generaría a la economía provincial ya que “más del 60% del trabajo privado registrado en Tierra del Fuego depende del subrégimen”.

Vuoto enfatizó que “los fueguinos están en pie de lucha como hace mucho no pasaba, traeremos la discusión a Capital Federal y buscaremos ayuda en todos los dirigentes políticos y sindicales”, y por último expresó que “venimos trabajando con el gobernador desde el primer día y somos moderados, porque si no te ponen en un lugar de incendiarios pero nosotros peleamos para mantener la tranquilidad, la paz y el trabajo”.