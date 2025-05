Martin Perez: «:Lo de Sturzenegger por un lado es desconocimiento y por otro es una lógica perversa»

¿En Tierra del Fuego está todo mal y en Nación todo genial?, es mágico.

Rio Grande 22/04/2025.- Pareciera que nos rodea una marea de silenciadores seriales o de mentirosos mal intencionados. La situación fiscal de Tierra del Fuego, no es de libre interpretación y como, ya hemos dicho, no es de ahora, empezó hace 16 meses, es indignante que se siga buscando desencajar a la provincia de las políticas de nación, no está todo mal acá y todo fantástico allá, lo que hace nación repercute en la provincia, negar esto, o hacer vaticinios de buenos tiempos por venir en el corto plazo es una mentira.