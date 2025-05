Lino Adillon: «la salmonicultura es la industria de la muerte y el engaño»

Rio Grande 30/05/2025.- Lino Gómez Adillon –dueño del restaurante Volver– es uno de los cocineros más emblemáticos de Ushuaia. En dialogo con Resumen Económico, dio su opinión sobre la vuelta al ruedo de la salmonicultura y manifestó su mas absoluto rechazo a la cría de salmones en jaulas y la calificó como la industria de la muerte, a la vez que pidió a los fueguinos que no se dejen engañar por políticos inescrupulosos abre puertas y empresarios que solo ven el negocio para muy pocos, en desmedro del medio ambiente y la sanidad de la población.

Adillon fue uno de los primeros en colocar en restaurante el cartel de » aquí no se vende salmón de criadero» y desde siempre ha enfrentado a todos quienes aparecen de vez en cuando con la idea de instalar salmoneras en nuestra provincia.

Un producto inviable.

El chef, sostiene que en Tierra del Fuego es absolutamente inviable, que solo se generaran 40 puestos de trabajo y que el daño ambiental es irreparable, como ya ocurrió en Chile, donde por efecto de la contaminación, murieron, ballenas, lobos marinos y pingüinos, confirmo que la salmonicultura es «la industria de la muerte», y pidió a los fueguinos que «no se dejen engañar por funcionarios y empresarios inescrupulosos».

Salmones con colorante.

Adillon, diferenció los salmones de criadero, con los que se crían en la naturaleza y dijo que «la industria del salmón es un invento, le ponen color par aganar plata y nada mas que eso, para engañar a la gente».

Los antibióticos.

Los salmones de criadero son inyectados con antibióticos, que en Chile se usan 1000 veces mas que en Noruega. En mis charlas uso las tablas de los antibióticos que se usan, por ejemplo, en Noruega se usan 3 antibióticos, en Estados Unidos se usan 2 y en Chile 23, son antibióticos que están prohibidos y que en Sudamérica se usan porque no hay controles, ni de lo que se produce, ni como se produce, donde se produce, les importan muy poco las reservas naturales, tanto al salmonero como al que le da la concesión».

«Un negocio para empresarios y funcionarios abre puertas»

«Cuando se habla de un estado salmonero, se habla del poder económico. Una cosa es la industria dela muerte, agrega, lo que contamina el mar al resto de las especies, el producto final es malo y otra que tan brillante negocio es, el negocio es brillante, para los empresarios, y para los funcionarios que abren puertas, para que esto suceda y para los inspectores que no tienen que hacer el control que corresponde».

Una industria que deja mucha plata para los empresarios.

«Es una industria de la muerte, continuó, una industria del engaño, una industria que deja mucha plata, pero no se la deja, a la sociedad, al pueblo porque si fuera así, en estos 45 años, en Chile de Puerto Mont, para abajo, alguno de esos pueblos tendría que ser Dubái y no lo es, todo lo contrario donde hubo una salmonera hay un pueblo con muerte. Los pueblos ancestrales que vivieron de la pesca de bivalvos, y otras especies, no existen, están muertos, se fueron corriendo de a 50 kilómetros y hoy vienen por lo que queda en el fin del mundo». Se les ate terminando el agua en Chile y ahora se quieren instalar acá».

Especulacion miserable con la crisis y generar 40 puestos de trabajo.

«Lo mas triste, agrega, es la especulación miserable que, se está haciendo con la sociedad de Tierra del Fuego y en Rio Grande la mayor cantidad de puestos de la industria que ponen en el escenario del terror diciendo que la industria se va, que hay que generar trabajo. Entonces es el momento oportuno para que las empresas entren a generar 40 puestos de trabajo», esto se desprende de un estudio hecho porla universidad de Tierra del Fuego.

