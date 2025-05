“LA MEJOR FORMA DE CUIDAR LA FAUNA ES RESPETAR SU ESPACIO”

“Este tipo de avistajes es completamente natural. Muchas especies marinas, entre ellas los pingüinos, eligen nuestras costas como lugar de descanso o para completar ciclos como la muda de plumaje. No se trata de una emergencia, sino de una parte habitual de la vida silvestre en nuestra provincia”, expresó Andrea Bianchi, secretaria de Ambiente.

“Sin embargo, en el día de ayer observamos gran cantidad de personas que se acercaron al animal, rodeándolo, sacándole fotos con flash e invadiendo su espacio, generando una situación de estrés para el ejemplar. Por ese motivo, se coordinó un operativo preventivo del que participaron las guardias ambientales de la Secretaría de Ambiente municipal, efectivos de la Policía provincial y personal del área de ambiente de la Prefectura Naval Argentina”.

En ese sentido, la funcionaria explicó que “estos animales no están perdidos ni necesitan asistencia. Están donde eligieron estar. Lo que sí necesitan es tranquilidad. Como sociedad tenemos que aprender a disfrutar de estos encuentros sin intervenir. La mejor forma de cuidarlos es respetar su espacio, observar a distancia y no alterar su comportamiento natural”.

Si bien desde la cartera ambiental informaron que el mejor caso habría sido permitir que el pingüino permaneciera en el lugar hasta que decidiera regresar por sus propios medios, la perturbación humana obligó a tomar otra decisión. Se procedió a su traslado a una zona más alejada y sin presencia de personas, garantizando su bienestar en todo momento, siguiendo las directrices de la Dirección General de Biodiversidad y Conservación.

Desde la Secretaría se recuerda a la comunidad cómo actuar en estos casos:

• No tocar, alimentar ni forzar al animal a regresar al mar.

• No acercarse ni sacar fotos con flash.

• No trasladarlo por cuenta propia.

• No acercarse con mascotas.

• Dar aviso al 103.

“La fauna silvestre forma parte de nuestra identidad y de nuestros paisajes. Poder convivir con ella implica también asumir la responsabilidad de no intervenir cuando no es necesario. El respeto es la base del cuidado”, finalizó Bianchi.