La mala educación de un presidente y los que justifican todo.

Rio Grande 26/05/2025.- El papelón que perpetro Javier Milei en la catedral de Buenos Aires durante el tedeum, donde no saludo a su vice presidenta y al jefe de gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires es una demostración clave del destrato, la falta de respeto y el odio que carga este hombre contra todo lo que no puede manejar. Un acto que también hace pensar en quienes representa y quienes lo apoyan, un sector de la sociedad con los que este medio no tiene nada que ver.

No es raro y seguro va a pasar este lunes, habrá quienes justifiquen una vez más, la vulgaridad, el destrato y la mala educación de Javier Milei, plasmada ayer 25 de mayo en el tedeum en la catedral de Buenos Aires y que fue transmitido a todo el mundo en directo.

He dicho y lo reitero que no se respeta a quien no respeta, pero en este nido de víboras que es una gran parte de la cínica sociedad argentina, devaluada, se entiende y se da por hecho que un personaje como Milei, tiene todo permitido por ser el tipo a que el 56% de la sociedad lo votó, bueno siempre hemos hecho reiterado hasta el hartazgo que hacemos de la frase, “coma pasto, millones de vacas no pueden equivocarse”, una religión y por eso vamos absolutamente en contra de las mayorías que han arruinado este país, antes y ahora.

Los libertarios nos acusan de kirchneristas y los kirchneristas de oligarcas, porque no creemos en ninguno de los dos, no iríamos un fin de semana de pic nic con ninguno de ellos, ni les compraríamos un auto usado.

Sin embargo, es dable aclarar, que ni Néstor se atrevió a tanto, Cristina si, le negó el saludo a Macri, cuando le ganó las elecciones y sus actitudes se asemejan mucho a las de Milei, soberbia, e intratable.

No somos parte del sistema de ratas que se arrastra detrás de nadie, no les rendimos pleitesía a los mediocres con una cuota de poder, porque en el fondo son miserables, que a la larga o la corta “muestran la hilacha”, solo hay que seguirlos un poco y ustedes saben que no hay nada mejor que el tiempo para “deschabar” a los bocones que hablan porque el aire es gratis, a los inútiles, a los soberbios, a los mentirosos, a los que cambian de partido como de calzones, esos que han llevado a este país y a esta provincia a una debacle y un caos sin antecedentes, pero aun así siguen hablando como si les debiéramos algo.

Nada mas patético que un “sanatero” en tiempos de crisis, esos que hablan, y hablan, y no aportan nada, son los reyes de la sanata, el verso y podrían ser hasta reconocidos como maestros de guitarra.

El error de ellos es creer que nadie se da cuenta o que los ignoran, no, no es así, todos saben lo que son, como este tipo que gobierna este país, digno representante de quienes lo votaron, entonces, hay que hacer lo contrario a este tipo que insulta, agrede, descalifica y acusa sin sentido a todo el mundo, hay que sentir pena y hasta alegrarse porque un agravio de3 el o lo que representa, deja claro que no tenemos nada que ver con eso, que nos representa y que al menos en mi caso, no los necesito cerca.

Aquí la explicación de porque Milei no0 saludo a su vicepresidenta y al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un lugar de donde no se vuelve, el ridículo.

Según la tradición, Cepión les dijo: «Roma no paga traidores». Esta frase encapsula la política romana hacia la traición: aunque los romanos podían utilizar a los traidores para sus propios fines, no los recompensaban, ya que la traición era vista como un acto despreciable que no merecía recompensa.20 dic 2024.

Dejar a alguien con la mano tendida sin saludarlo es considerado una falta de educación y respeto, aunque no necesariamente grave. Se interpreta como una muestra de desinterés, desprecio o incluso rechazo, lo que puede generar incomodidad y un impacto negativo en la relación social.

Armando Cabral