Informe: No hay accidentes de transito, hay irresponsabilidad al conducir, celulares, no uso de cinturones, consumo de alcohol o drogas.

Rio Grande 27/05/2025.- Los siniestros viales, mal llamados accidentes, han aumentado en nuestra ciudad de manera alarmante, en los últimos días con resultados fatales, una familia destrosada, vuelcos en plena ciudad, en este informe damos a conocer las principales causas de estos, donde destacan el aumento de las alcoholemias positivas, el uso del celular mientras se conduce, el consumo de drogas y el no uso de cinturones de seguridad, en las plazas traseras, principalmente cuando viajan niños que, en la mayoria de los casos terminan en el hospital, con laceraciones o traumatismos. la irresponsabilidad, la violacion de las normas de tránsito, no respetar velocidades maximas, el estado de las calles en esta epoca del año, en este lugar del pais.

Es muy sencillo hablar de accidente cuando no se es protagonista, pero cuando a uno le destrosan el auto, y ponen en riesgo su vida, la vision cambia. En la mayoria de los casos se trata de imprudencia, alta velocidad, e irresponsabilidad de quien dentro del ejido urbano viola las velocidades minimas y produce un choque, con alguien que como en el caso de la tragedia de del pasado fin de semana, donde fallecieron 3 personas. la forma en que terminaron los vehiculos, son una prueba irrefutable de la velocidad a que iba el que provocó el desastre.

No puede ser que en esquinas semaforizadas, haya sinisestros viales y que la noticia diga «esquina peligrosa», los peligrosos son los que manejan, los peligrosos son los que van hablando por celular, los que van mirado para otro lado, los que llevan a sus hijos parados detras de los asientos, en lugar de colocarles los cinturones. Entones no es un accidente, el acidente se puede evitar, y este tipo de siniestros no, por la irresponsabilidad de quienes conducen un auto, que tambien hay que decirlo, en muchos casos no saben ni las mas basicas normas de transito.

Según los datos disponibles, en Río Grande se registran un número significativo de siniestros viales. A continuación, algunos datos relevantes:

– En el primer semestre de 2024, se produjeron 355 accidentes viales en Río Grande, lo que representa un aumento del 50% en comparación con el mismo período de 2023.

– En un solo fin de semana, se contabilizaron 34 siniestros en el corredor vial que conecta las principales ciudades de Tierra del Fuego.

– Un concejal de Río Grande mencionó que la ciudad registra casi dos accidentes diarios como mínimo.

– En cuanto a las causas de estos siniestros, se ha observado un aumento significativo en infracciones como:

– Alcoholemia: aumento del 60%

– Violación de luz roja: aumento del 70%

– Uso del teléfono celular al momento de conducir: aumento significativo

Es importante destacar que las autoridades locales y provinciales están trabajando para abordar este problema a través de medidas de concientización y educación vial .

Según los datos disponibles, no hay estadísticas específicas sobre siniestros viales en Río Grande, Tierra del Fuego para el año 2025. Sin embargo, en 2023, se registraron 5 siniestros viales fatales en Tierra del Fuego, que resultaron en 6 víctimas.

34 incidentes es un fin de semana de abril de 2025.

En un incidente reciente, un fin de semana de mayo de 2025, se contabilizaron 34 siniestros en el corredor vial que conecta las principales ciudades de Tierra del Fuego. Esto sugiere que la siniestralidad vial sigue siendo un problema importante en la región .

Agencia Nacional de Seguridad Vial o la Dirección de Estadística Vial del Observatorio Vial de Tierra del Fuego.

Factores que pueden provocar un siniestro vial

En muchos casos, los accidentes pueden ser el resultado de una combinación de factores, incluyendo:

– Irresponsabilidad: Conductas imprudentes o negligentes, como conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, exceso de velocidad, no respetar las señales de tránsito, entre otras.

– Falta de precaución: No tomar medidas de seguridad adecuadas, como no usar cinturón de seguridad o casco.

– Condiciones adversas: Clima, estado de la carretera, visibilidad reducida, entre otras.

– Error humano: Errores involuntarios, como distracciones o falta de experiencia.

En otros factores externos.

En otros casos, los accidentes pueden ser el resultado de factores externos, como:

– Fallas mecánicas: Problemas con el vehículo que no son detectados o abordados adecuadamente.

– Condiciones de la vía: Problemas con la infraestructura vial que contribuyen al accidente.

Según los datos disponibles, el uso del celular mientras se conduce es una causa significativa de accidentes de tránsito. Aunque no hay estadísticas específicas sobre la cantidad exacta de accidentes causados por el uso del celular en Argentina, algunos estudios y cifras pueden ayudar a entender la magnitud del problema.

El uso del celular

El uso del celular es la principal causa de distracción, con un crecimiento del 27% en el mismo período.

– Otro estudio realizado por la Universidad de Carnegie Mellon encontró que:

– La actividad cerebral del lóbulo occipital y del lóbulo parietal se reduce hasta un 37% cuando se habla por teléfono mientras se conduce.

– Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que:

– Las colisiones de vehículos motorizados causan más de 1,35 millones de muertes anuales en todo el mundo.

– El uso del teléfono celular mientras se conduce puede ser un factor importante en la ocurrencia de accidentes de tránsito .

En cuanto al riesgo de accidentes, se estima que :

– Los conductores que usan el celular mientras conducen son cuatro veces más propensos a sufrir accidentes de tránsito.

– El uso del celular al conducir puede ser igual o más riesgoso que conducir bajo los efectos del alcohol.

Es importante destacar que la distracción al volante es un problema creciente y preocupante que requiere medidas de concientización y prevención para reducir la cantidad de accidentes de tránsito.

El uso del cinturón de seguridad

Según un informe del CESVI, en Argentina:

– Uso del cinturón de seguridad en conductores: aproximadamente el 77,2% de los conductores utilizan el cinturón de seguridad, mientras que el 22,8% no lo hace.

– Uso del cinturón de seguridad en copilotos: solo el 49,7% de los copilotos utilizan el cinturón de seguridad, lo que significa que más de la mitad no lo usa.

– Uso del cinturón de seguridad en plazas traseras: la situación es aún más alarmante, ya que el 68,2% de los pasajeros en plazas traseras no utilizan el cinturón de seguridad.

Es importante destacar que el uso del cinturón de seguridad reduce significativamente el riesgo de lesiones graves o mortales en caso de accidentes. De acuerdo con el CESVI, el uso del cinturón reduce la probabilidad de muerte en un 40-50% para conductores y pasajeros de los asientos delanteros, y cerca de un 25% para aquellos que ocupan los asientos traseros .

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar